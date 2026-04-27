Narin'in Babası ve Amca Oğlu İddiaları Anlattı: 'Ailemin Yargılaması Sosyal Medyada Oldu'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın köşesinde yer alan görüşmede, Narin'in babası Arif Güran, 'Ailemin yargılaması adliye koridorlarında olmadı, sosyal medyada oldu' dedi. Cinayetin Nevzo'nun ahırında işlendiğini iddia eden Güran, PSA verisine ilişkin 'Bu kelimeyi söylediğim zaman ruhum gidiyor' ifadelerini kullandı. Yargıtay'ın kararını 'akıl tutulması' olarak nitelendirdi.

Amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran ise gözaltında sekiz saat boyunca işkence gördüklerini öne sürdü. JASAT ekiplerinin kendisine ve annesine sopayla vurduğunu, kerpetenle dişlerini çekmekle tehdit ettiğini iddia etti.

Saymaz, Arif Güran'ın keşif talebinin mahkemece reddedildiğini, kendisinin 18 Nisan'da Tavşantepe'de keşif yaptığını belirtti. Dosyadaki zaman çizelgesine göre Narin'in 15.03'te Kur'an kursundan çıktığını, 15.11'de kuzenlerinden ayrılıp patikaya yöneldiğini aktardı. Ulusal Kriminal Büro raporunda patikanın 51 saniyede tırmanıldığı iddiasına karşılık, kendi ölçümünde hızlı tempoda 2 dakika 35 saniye sürdüğünü kaydetti.