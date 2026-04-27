Üye Girişi
Son Dakika Logo

Narin'in Babası ve Amca Oğlu İddiaları Anlattı: 'Ailemin Yargılaması Sosyal Medyada Oldu'

27.04.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığı görüşmede, Narin'in babası Arif Güran ve amca oğlu Devran Güran, dosyaya ilişkin değerlendirmelerini ve iddialarını paylaştı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın köşesinde yer alan görüşmede, Narin'in babası Arif Güran, 'Ailemin yargılaması adliye koridorlarında olmadı, sosyal medyada oldu' dedi. Cinayetin Nevzo'nun ahırında işlendiğini iddia eden Güran, PSA verisine ilişkin 'Bu kelimeyi söylediğim zaman ruhum gidiyor' ifadelerini kullandı. Yargıtay'ın kararını 'akıl tutulması' olarak nitelendirdi.

Amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran ise gözaltında sekiz saat boyunca işkence gördüklerini öne sürdü. JASAT ekiplerinin kendisine ve annesine sopayla vurduğunu, kerpetenle dişlerini çekmekle tehdit ettiğini iddia etti.

Saymaz, Arif Güran'ın keşif talebinin mahkemece reddedildiğini, kendisinin 18 Nisan'da Tavşantepe'de keşif yaptığını belirtti. Dosyadaki zaman çizelgesine göre Narin'in 15.03'te Kur'an kursundan çıktığını, 15.11'de kuzenlerinden ayrılıp patikaya yöneldiğini aktardı. Ulusal Kriminal Büro raporunda patikanın 51 saniyede tırmanıldığı iddiasına karşılık, kendi ölçümünde hızlı tempoda 2 dakika 35 saniye sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İsmail Saymaz, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 15:25:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.