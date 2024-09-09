Narin'in tutuklanan amcasına ait otomobil, içinde Narin'e ait DNA bulguları tespit edilmesi sonrası tekrar jandarma tarafından incelenmek üzere götürüldü. Olay, Narin'in durumu üzerinde yeni gelişmelere yol açabileceği düşüncesiyle takip ediliyor. Tutuklama süreci ve DNA bulgularının anlamı, soruşturmanın ilerleyişini etkileyebilir.
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9.09.2024 05:46:29. #1.13#
SON DAKİKA: Narin'in DNA'sı Tutuklu Amcasının Arabasında Bulundu - Son Dakika
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