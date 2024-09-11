Narin'in Arkadaşları Mezarlıkta Dua Etti - Son Dakika
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Narin'in Arkadaşları Mezarlıkta Dua Etti

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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın mahalleden arkadaşları mezarlıkta ziyarette bulundu. Güran'ın mezarına gelen vatandaşlar cinayetin aydınlatılmasını istedi.

11.09.2024 02:34
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Narin'in mahalleden arkadaşları mezarlıkta ziyarette bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın mahalleden arkadaşları mezarlıkta ziyarette bulundu.

Merkeze Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19'unca gününde Eğertutmaz Deresinde bulunmuştu. Dün mahallesindeki mezarlıkta defnedilen Güran'ı Türkiye yalnız bırakmadı, gözyaşları döktü.

Bugün, mahalledeki bazı kız çocukları Narin'in mezarına gelerek dua etti. Kent merkezinden gelen bazı vatandaşlar da cinayetin biran önce aydınlatılmasını istedi.

"85 milyonun vicdanini rahatlatın"

Mezarlığa gelen vatandaşlardan Ali Turgut,

Narin'in mezarına gelme sebebi 8 yaşında bir kızı olduğunu, vicdanının el vermediğini ifade Yürek dayanmadığını belirten Turgut, "Oyüzden biz buraya geldik ve bu faili meçhul cinayetin aydınlanmasıni istiyoruz. Kim yaptıysa gören duyan bildikleri bir şey varsa kim ne biliyorsa artık konusmasini istiyoruz. Konuşun bu vicdanla yasayamazsiniz zaten. Konuşun ki 85 milyonun vicdanini rahatlatın" dedi.

Mezarlığa gelen akranları kağıt üzerine kalp çizip bıraktı, bazı ziyaretçiler ise galaymışsan duvak ve oyuncak bıraktı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin'in Arkadaşları Mezarlıkta Dua Etti - Son Dakika

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