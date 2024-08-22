NARKOÇELİK-33 Operasyonunda 1 Ton 521 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 63 Kişi Yakalandı
NARKOÇELİK-33 operasyonları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 1 ton 521 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 63 kişi gözaltına alındı. Detaylar haberimizde.
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22.08.2024 14:20:06. #1.13#
SON DAKİKA: NARKOÇELİK-33 Operasyonunda 1 Ton 521 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 63 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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