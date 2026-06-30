Şanlıurfa'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 362 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 362 Şüpheli Yakalandı

30.06.2026 12:57
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VALİ ŞILDAK: SUÇ İLİŞKİLERİ VE BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKARILDIŞanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, düzenlenen basın toplantısında operasyona ilişkin detayları açıkladı.

VALİ ŞILDAK: SUÇ İLİŞKİLERİ VE BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKARILDI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, düzenlenen basın toplantısında operasyona ilişkin detayları açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısına Vali Şıldak, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Zafer Volkan Aybay ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ile birlikte katıldı. Vali Şıldak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, gençlerimizi zehir tacirlerinden korumak ve suçtan beslenen yapılara geçit vermemek amacıyla yaklaşık 5 ay boyunca titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda mahalle ve sokak aralarında organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişiler teknik, fiziki ve analitik yöntemlerle adım adım takip edildi. Suç ilişkileri ve bağlantıları, bütün yönleriyle ortaya çıkarıldı" dedi.

'ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI'

Soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 362 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Vali Şıldak, şöyle konuştu:

"Bugün Şanlıurfa merkezli olmak üzere 11 ilde 251 ayrı adrese eş zamanlı olarak 'Narkokapan Şanlıurfa' uygulaması başarıyla gerçekleştirildi. Operasyonda 2 bin 39 kahraman polisimiz, 500 ekibimiz, bir helikopter, bir İHA ve özel eğitimli dedektör köpeklerimiz görev aldı. Devletimizin suç ve suçlulara karşı güçlü iradesi sahaya en etkin şekilde yansıtıldı. Hiç kimse gençlerimizin hayatını karartamayacak, ailelerimizin huzuruna kastedemeyecek, milletimizin geleceğini zehirleyemeyecektir. Uyuşturucunun sokaklarımızdan, mahallelerimizden ve şehirlerimizden tamamen temizlenmesi için mücadelemiz aynı kararlılıkla sürecektir."

Vali Şıldak, gözaltına alınan şüphelilerin yalnızca uyuşturucu ticareti değil; yağma, silahlı tehdit, kasten yaralama, hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi birçok ağır suçtan da kayıtlarının bulunduğunu da belirtti.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:/ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 362 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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