NASA'nın Artemis II misyonunda Ay'a giden iki astronot aktif görevlerinden ayrılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NASA'nın Artemis II misyonunda Ay'a giden iki astronot aktif görevlerinden ayrılıyor

NASA\'nın Artemis II misyonunda Ay\'a giden iki astronot aktif görevlerinden ayrılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NASA, Artemis II misyonunda Ay'a giden astronotlar Komutan Reid Wiseman ile pilot Victor Glover'ın aktif astronotluk görevlerini bırakacağını açıkladı. İkili, fahri astronot olarak Ay keşif programlarını desteklemeye devam edecek.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı Artemis II misyonunda görev alan iki astronotun, "aktif astronotluk" görevlerinden ayrılacağı bildirildi.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Artemis II görevi kapsamında 1 Nisan'da Ay'a giden astronotlar Komutan Reid Wiseman ile pilot Victor Glover'ın görev durumlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Wiseman ile Glover'ın aktif astronotluk görevlerini bırakacağı ancak "fahri astronot" olarak Ay keşif programlarını desteklemeyi sürdüreceği belirtildi.

NASA'nın 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı Artemis II misyonu kapsamında göreve başlayan mürettebat, 1 Nisan'da Dünya ve Ay çevresinde yaptıkları 10 günlük görev uçuşunda yaklaşık 1 milyon 118 bin kilometre mesafe katetmişti.

Toplam 4 astronottan oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test etmiş, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntülemiş ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştırmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Pilot, NASA, Son Dakika

Son Dakika Güncel NASA'nın Artemis II misyonunda Ay'a giden iki astronot aktif görevlerinden ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
İran’ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi İran'ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi
UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu
İran’dan ABD’ye misilleme F-35’lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

23:03
Trump: İran savaşı 3 Kasım’daki seçimlerden hemen sonra bitecek
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek
22:43
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı Türkiye fiyatları dudak uçuklattı
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı! Türkiye fiyatları dudak uçuklattı
22:39
Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi
Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi
21:43
Askere gitmemek için kaçtı Araya giren kadın kendini yerde buldu
Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu
21:35
Otomobilde indirim yarışı başladı Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
21:04
Özgür Özel’den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 23:21:56. #7.12#
SON DAKİKA: NASA'nın Artemis II misyonunda Ay'a giden iki astronot aktif görevlerinden ayrılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement