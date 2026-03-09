Nasıroğlu'ndan STK'lara Önemli Mesaj - Son Dakika
Nasıroğlu'ndan STK'lara Önemli Mesaj

09.03.2026 14:15
Ferhat Nasıroğlu, Batman'da STK temsilcileriyle toplantıda ortak aklın önemini vurguladı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine yönelik düzenlenen toplantıya katıldı.

Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu tarafından Eğitim-Bir-Sen Batman Şube binasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında konuşan Nasıroğlu, kentin sorunlarının çözümünde ortak aklın önemini vurguladı.

Nasıroğlu, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerinin kendileri için kıymetli olduğunu ifade etti.

Toplantıya, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu Sözcüsü Şehmuz Önlü, AK Parti Batman Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu, il başkan yardımcıları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

