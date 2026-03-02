Natanz Tesisleri ABD-İsrail Saldırılarında Hedef Alındı - Son Dakika
Natanz Tesisleri ABD-İsrail Saldırılarında Hedef Alındı

02.03.2026 13:18
IAEA temsilcisi Necefi, Natanz nükleer tesislerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu'ndaki İran temsilcisi Rıza Necefi, ABD- İsrail saldırılarında Natanz nükleer tesislerinin hedef alındığını belirtti.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Necefi konuya ilişkin bilgi verdi.

Necefi, Natanz nükleer tesislerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığını kaydetti.

Nükleer tesisteki hasara ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, 13 Haziran 2025'te başlayan ve 12 gün süren savaşta, İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar gerçekleştirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA

