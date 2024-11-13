NATO'dan Kuzey Kore Uyarısı

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- NATO Genel Sekreteri Rutte: "Kuzey Korelilerin Ukrayna'da aktif olmasının bir bedeli var"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Artık Kuzey Korelilerin Ukrayna'da aktif olduğunu görüyoruz ve elbette bunun bir bedeli var. Bu Kuzey Koreli askerler Ukrayna için ekstra bir tehdit oluşturuyor ve Putin'in zarar verme potansiyelini arttıracak" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belçika'da bir araya geldi. Başkent Brüksel'deki NATO Karargahı'nda görüşmenin ardından basına konuşan Rutte, ABD liderliği sayesinde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı galip geldiğini vurgulayarak, "Artık Kuzey Korelilerin Ukrayna'da aktif olduğunu görüyoruz ve elbette bunun bir bedeli var. Bu Kuzey Koreli askerler Ukrayna için ekstra bir tehdit oluşturuyor ve Putin'in zarar verme potansiyelini arttıracak. Bunun bedelini ödemek zorunda ve bunun bedelini de teknolojiyle ödüyor" dedi.

Çin'in yaptırımları delmek ve Rusya'ya yardımcı olduğunu bildiklerini aktaran Rutte, "Elbette İran da bunu Rusya'ya dron teknolojisi ve diğer teslimatlar yoluyla yapıyor. Burada Rusya para ödüyor ve bu da İran'ın Orta Doğu'yu ve hatta Orta Doğu'nun ötesini istikrarsızlaştırma çabalarını sürdürmesine yardımcı oluyor" diye konuştu.

"NATO Müttefiklerinin 23'ü savunma harcamalarında GSYİH'nin yüzde 2'si düzeyinde"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yönelik desteklerinin devam edeceğini kaydederek, "Kuzey Kore'nin savaşa dahil ettiği ve şu anda kelimenin tam anlamıyla savaş halinde olan askerleri ile ilgili olarak çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Avrupa-Atlantik tiyatrosu, Hint-Pasifik tiyatrosu, Orta Doğu gibi farklı senaryolar arasında güvenliğin bölünmezliğini giderek daha fazla gördüklerini vurgulayan Blinken, "Birlikte daha yakın çalışmanın yollarını bulmamız kritik önem taşıyor. NATO'nun son yıllarda yaptığı şeylerden biri de Hint-Pasifik ortaklarıyla olan ortaklığını güçlendirmektir ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda bundan daha fazlasını yapacağız" şeklinde konuştu.

"Biden, son 4 yılda yaptıklarımızı yapmaya devam etmek için her günü kullanmak niyetinde"

Savunma sanayi tabanını güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Blinken, "Harcamaların gerekli kabiliyetlere odaklanmasını sağlamak açısından yapması gereken çok iş olan bir İttifakı da dikkate aldığımızı düşünüyorum. Şu anda NATO Müttefiklerinin 23'ünün savunma harcamalarında GSYİH'nin yüzde 2'si düzeyinde ya da bunun üzerinde olduğu bir noktadayız. Bu iyi bir şey, ancak bu harcamaların odaklanılması gereken yerlere odaklandığından emin olmak istiyoruz. Bu konuda çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Önlerinde çok önemli günlerin bulunduğunu kaydeden Blinken, "Başkan Biden son 4 yılda yaptıklarımızı yapmaya devam etmek, yani ABD'nin güvenliği ve Avrupa'daki ülkelerin güvenliği için çok kritik olan bu İttifakı güçlendirmek için her günü kullanmak niyetinde. Bunu yapacağız ve aynı zamanda Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı kendisini etkin bir şekilde savunabilmesini sağlamak için yaptığımız her şeyi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.