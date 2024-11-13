NATO'dan Kuzey Kore Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NATO'dan Kuzey Kore Uyarısı

Geniş Video İzle

Rutte, Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna'daki varlığının Putin için ekstra tehdit oluşturduğunu belirtti.

13.11.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- NATO Genel Sekreteri Rutte: "Kuzey Korelilerin Ukrayna'da aktif olmasının bir bedeli var"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Artık Kuzey Korelilerin Ukrayna'da aktif olduğunu görüyoruz ve elbette bunun bir bedeli var. Bu Kuzey Koreli askerler Ukrayna için ekstra bir tehdit oluşturuyor ve Putin'in zarar verme potansiyelini arttıracak" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belçika'da bir araya geldi. Başkent Brüksel'deki NATO Karargahı'nda görüşmenin ardından basına konuşan Rutte, ABD liderliği sayesinde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı galip geldiğini vurgulayarak, "Artık Kuzey Korelilerin Ukrayna'da aktif olduğunu görüyoruz ve elbette bunun bir bedeli var. Bu Kuzey Koreli askerler Ukrayna için ekstra bir tehdit oluşturuyor ve Putin'in zarar verme potansiyelini arttıracak. Bunun bedelini ödemek zorunda ve bunun bedelini de teknolojiyle ödüyor" dedi.

Çin'in yaptırımları delmek ve Rusya'ya yardımcı olduğunu bildiklerini aktaran Rutte, "Elbette İran da bunu Rusya'ya dron teknolojisi ve diğer teslimatlar yoluyla yapıyor. Burada Rusya para ödüyor ve bu da İran'ın Orta Doğu'yu ve hatta Orta Doğu'nun ötesini istikrarsızlaştırma çabalarını sürdürmesine yardımcı oluyor" diye konuştu.

"NATO Müttefiklerinin 23'ü savunma harcamalarında GSYİH'nin yüzde 2'si düzeyinde"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yönelik desteklerinin devam edeceğini kaydederek, "Kuzey Kore'nin savaşa dahil ettiği ve şu anda kelimenin tam anlamıyla savaş halinde olan askerleri ile ilgili olarak çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Avrupa-Atlantik tiyatrosu, Hint-Pasifik tiyatrosu, Orta Doğu gibi farklı senaryolar arasında güvenliğin bölünmezliğini giderek daha fazla gördüklerini vurgulayan Blinken, "Birlikte daha yakın çalışmanın yollarını bulmamız kritik önem taşıyor. NATO'nun son yıllarda yaptığı şeylerden biri de Hint-Pasifik ortaklarıyla olan ortaklığını güçlendirmektir ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda bundan daha fazlasını yapacağız" şeklinde konuştu.

"Biden, son 4 yılda yaptıklarımızı yapmaya devam etmek için her günü kullanmak niyetinde"

Savunma sanayi tabanını güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Blinken, "Harcamaların gerekli kabiliyetlere odaklanmasını sağlamak açısından yapması gereken çok iş olan bir İttifakı da dikkate aldığımızı düşünüyorum. Şu anda NATO Müttefiklerinin 23'ünün savunma harcamalarında GSYİH'nin yüzde 2'si düzeyinde ya da bunun üzerinde olduğu bir noktadayız. Bu iyi bir şey, ancak bu harcamaların odaklanılması gereken yerlere odaklandığından emin olmak istiyoruz. Bu konuda çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Önlerinde çok önemli günlerin bulunduğunu kaydeden Blinken, "Başkan Biden son 4 yılda yaptıklarımızı yapmaya devam etmek, yani ABD'nin güvenliği ve Avrupa'daki ülkelerin güvenliği için çok kritik olan bu İttifakı güçlendirmek için her günü kullanmak niyetinde. Bunu yapacağız ve aynı zamanda Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı kendisini etkin bir şekilde savunabilmesini sağlamak için yaptığımız her şeyi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Antony Blinken, Kuzey Kore, Politika, Güvenlik, Savunma, Brüksel, Ukrayna, Güncel, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO'dan Kuzey Kore Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
01:35 Ayyüce Türkeş’ten Devlet Bahçeli’ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun Ayyüce Türkeş'ten Devlet Bahçeli'ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun
00:57 Meclis’te ortalık yine karıştı AK Partili ismin sözleri DEM’li vekilleri sinirlendirdi Meclis'te ortalık yine karıştı! AK Partili ismin sözleri DEM'li vekilleri sinirlendirdi
23:59 Canan Karatay’dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler
23:35 Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
23:10 Devlet Bahçeli Meydanı’nın adı değişti, Manisa karıştı Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 18:23:57. #1.11#
SON DAKİKA: NATO'dan Kuzey Kore Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.