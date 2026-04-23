NATO'dan Nükleer Caydırıcılık Vurgusu

23.04.2026 01:19
Rutte, NATO'nun nükleer caydırıcılığının etkili olması gerektiğini İstanbul'daki sempozyumda belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, büyük istikrarsızlık dönemlerinde "NATO'nun nükleer caydırıcılığının etkili olmaya devam etmesinin" sağlanması gerektiğini belirtti.

NATO tarafından yapılan açıklamada, her yıl düzenlenen Nükleer Politika Sempozyumu'nun bu yıl İstanbul'da gerçekleştirildiği ve sona erdiği bildirildi.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen söz konusu sempozyuma ittifak genelinden 150'yi aşkın uzmanın katıldığı belirtilen açıklamada, "nükleer politika ve nükleer caydırıcılık" konularında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Sempozyuma çevrim içi olarak katılan NATO Genel Sekreteri Rutte, ev sahipliği için Türkiye'ye teşekkür ederek, tüm alanlardaki savunma yatırımları da dahil olmak üzere güvenlik alanına yaptığı önemli katkılardan övgüyle bahsetti.

Rutte ayrıca Türkiye'nin savunma endüstrisinin yeniliklere imza atmaya ve büyümeye devam ettiğini belirtti.

Ankara Zirvesi'ne yaklaşılırken NATO'nun nükleer duruşunun kötüleşen güvenlik ortamına nasıl daha fazla uyum sağlaması gerektiği de dahil olmak üzere "kritik" kararların alınması gerekeceğini belirten Rutte, şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer caydırıcılığın öneminin arttığı büyük istikrarsızlık dönemlerinde NATO'nun nükleer caydırıcılığının güvenilir ve etkili olmaya devam etmesini sağlamalıyız."

Kaynak: AA

Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi

23:51
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
23:34
’’Biliyorduk’’ diyen Volkan Demirel, Galatasaray’ın zayıf karnını açıkladı
''Biliyorduk'' diyen Volkan Demirel, Galatasaray'ın zayıf karnını açıkladı
23:31
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis’ten geçti
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti
23:07
TBMM’de kabul edildi Memur kadınların doğum izni artırılıyor
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor
22:07
Japonya’nın Iwate eyaletinde orman yangını
Japonya'nın Iwate eyaletinde orman yangını
22:06
Sincan’da öğrenci tabancayla okula geldi
Sincan'da öğrenci tabancayla okula geldi
Advertisement
