NATO'dan Savunma Yatırımları Çağrısı

NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, müttefiklere savunma alanındaki yatırımları artırması çağrısı yaptı.

NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Perestrello ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Shekerinska, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nde konuştu.

Perestrello, konuşmasına, Türk yetkililere sıcak karşılama ve harika organizasyon için teşekkürlerini sunarak ve Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Rusya'nın NATO'ya yönelik politikasına işaret eden Perestrello, Moskova'nın siber saldırılar, sabotajlar yürüttüğünü söyledi.

Perestrello, gelecek hafta Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nin sonuçlarının büyük ölçüde parlamento eylemlerine bağlı olacağını ifade etti.

NATO üyesi ülkelerin meclislerinin, İttifak'ın savunma politikalarına yönelik yatırımların desteklenmesindeki rolünü vurgulayan Perestrello, ayrıca 2035'ten önce hedeflere ulaşılabilmesi için mümkün olan çabanın gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Perestrello, daha güçlü bir NATO için daha güçlü bir Avrupa inşasının sadece yüksek paralar harcamakla değil aynı zamanda daha akıllı, hızlı ve koordine yatırımlar yapmakla mümkün olacağına işaret etti.

"Savunmada çok daha fazla yatırım ihtiyacımız olacak." diyen Perestrello, NATO için Ukrayna'ya desteğin sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Perestrello, güçlü, egemen ve bağımsız bir Ukrayna'nın hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, zirvenin NATO'nun birleşik, zorluklara uyum sağlayan ve müttefiklerinin topraklarını savunacağı bir kurum olduğu mesajını vermesini temenni etti.

Ankara'daki NATO zirvesi

Shekerinska da "Gelecek hafta dünyanın gözleri Ankara'nın ve hepimizin üzerinde olacak, bizden beklenenleri yerine getirip getirmeyeceğimiz yakından izlenecek." diye konuştu.

Ankara'daki zirvede, savunma taahhütlerinin yerine getirileceğinin, NATO savunmasının güçlü olduğunun ve İttifak topraklarının savunulmasına hazır olunduğunun gösterileceğini belirten Shekerinska, son zamanlarda NATO'nun yaptığı savunma eylemlerinden örnekler verdi.

Shekerinska, bunların, NATO'nun savunma mekanizmasının işlediğinin somut göstergeleri olduğunu, aynı zamanda müttefik dayanışmasının sahadaki yansımalarını da ortaya koyduğunu söyledi.

NATO savunmasının güçlü kalması gerektiğini vurgulayan Shekerinska, bunun kararlılık, finansman ve savunmaya daha fazla yatırım yapılmasını zorunlu kıldığını dile getirdi.

Shekerinska, dünya genelinde artan gerilimler ve çatışmalar göz önüne alındığında, bunların çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunun açık olduğunu ifade etti.

Müttefiklerin savunma harcamalarının artmasının önemine değinen Shekerinska, savunma konusunun, Ankara'daki toplantının en önemli gündem maddelerinden olacağına işaret etti.

Shekerinska, "Tüm müttefiklerin, 2035 yılına kadar yüzde 5'lik savunma harcamaları hedefine ulaşmak için somut planlarla Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz." dedi.

NATO müttefiklerinde savunma alanında çok başarılı firmalar bulunduğunu aktaran Shekerinska, ASELSAN'ı buna örnek gösterdi ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin firmaya ziyaretini anımsattı.

Shekerinska, Ukrayna'ya desteğin önemini anlatarak, Kiev'e ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanması gerektiğini kaydetti.