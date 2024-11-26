NATO'dan Ukrayna'ya Destek Mesajı - Son Dakika
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NATO'dan Ukrayna'ya Destek Mesajı

NATO büyükelçileri, Rusya'nın füzeli saldırısının ardından Ukrayna'ya desteklerini yineledi.

26.11.2024 20:16
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Rusya'nın nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyi fırlatmasının ardından toplanan NATO büyükelçileri, İttifak'ın Kiev'e desteğini yineledi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, NATO- Ukrayna Konseyi, Rusya'nın nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyi fırlatmasının ardından Brüksel'de büyükelçi seviyesinde toplandı.

Konsey'e video konferans aracılığıyla bağlanan Ukraynalı üst düzey askeri yetkililer, ülkedeki güvenlik durumu hakkında NATO büyükelçilerine bilgi verdi.

Toplantıda, müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin bir kez daha yinelendiği belirtilen açıklamada, Ukrayna'nın Dnipro kentini hedef alan saldırının, "Ukrayna'daki sivil nüfusu terörize etmeyi ve Rusya'nın yasa dışı ve sebepsiz saldırganlığına karşı kendini savunan Ukrayna'yı destekleyenlere gözdağı vermeyi amaçlayan bir başka girişim olarak görüldüğü" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın söz konusu eyleminin, "ne çatışmanın gidişatını değiştireceği ne de NATO müttefiklerinin Ukrayna'yı desteklemekten caydıracağı" değerlendirilmesine yer verildi.

Bir sonraki NATO-Ukrayna Konseyi, 3-4 Aralık tarihlerindeki NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında gerçekleştirilecek.

Olay

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, Ukrayna'nın Dnipro kentindeki askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar esnasında Rus orta menzilli füze sistemlerinden birinin, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle test edildiğini bildirmişti.

Putin ayrıca, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.

ABD yönetimi ise dün Ukrayna'nın Rusya topraklarında uzun menzilli füze kullanımına onay verdiği yönündeki haberleri teyit etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO'dan Ukrayna'ya Destek Mesajı - Son Dakika

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