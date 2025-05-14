NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da Başlıyor

Haber: Melis YILDIRIM

(ANTALYA) - Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı Antalya'da başlayacak. Bakanlar yarın Kuzey Atlantik Konseyi gayriresmi oturumunda bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantı kapsamında yarın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Avrupa güvenliğinin bugünü ve geleceği ile Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ihtiyacının toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri olacağını ifade eden Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Türkiye, Avrupa güvenliğinin geleceğine ilişkin muhtelif gayretlerde tabiatıyla daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırdır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin terörizmle mücadele Müttefikler arasında samimi bir dayanışma talep ettiğini belirten kaynaklar, "Bu haklı talebimizi toplantı vesilesiyle kayda geçireceğiz" dedi.

NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısı Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek bir sosyal etkinlikle başlayacak. Yarın aile fotoğrafı ile başlayacak toplantıda Bakanlar, Kuzey Atlantik Konseyi gayriresmi oturumunda bir araya gelecek. Ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı düzenleyecek. Dışişleri Bakanı Fidan'ın da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Bakan Fidan'dan medya merkezine ziyaret

Dışişleri Bakanı Fidan, toplantıyı takip etmek üzere NEST Kongre Merkezi'ndeki medya merkezini ziyaret ederek gazetecileri selamladı. Gündemin yoğun olduğunu belirten Fidan, yarın her şeyin değerlendirileceğine işaret etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, toplantının Türkiye'nin NATO'ya ve Avrupa-Atlantik güvenliğine atfettiği önemi ortaya koyduğunu belirterek, Mayıs 2015'te NATO Dışişleri Bakanları'nı Antalya'da ağırladıklarını söyledi. Yetkili, "Önümüzdeki sene ise NATO Zirvesi Türkiye'de olacak" dedi.

Programın bu akşam Fidan ev sahipliğindeki akşam yemeği ile başlayacağını anımsatan yetkili, yarın sabah yapılacak toplantıda Lahey'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarının ele alınacak olması bakımından özel önem taşıdığını söyledi. Yetkili, "Toplantıda Avrupa güvenliğinin bugünü ve bilhassa geleceği de tabiatıyla öncelikli başlıklardan olacak. Bu kapsamda, transatlantik külfet paylaşımı, savunma harcamalarının artırılması ve Avrupalı müttefiklerin kıtanın güvenliğinde daha fazla rol üstlenmesi hususları ele alınacak. Tabiatıyla Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması ihtiyacı da görüşülecek dedi.

"Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisinin temel bir sütunu"

Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine ne kadar önemli ve kritik katkılar sağladığının aşikar olduğunu kaydeden yetkili, "Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve dinamik savunma sanayiiyle de Avrupa güvenlik mimarisinin temel sütunudur" dedi.

Türkiye'nin savunma harcamalarının NATO'nun yüzde 2 kriterinin üzerinde olduğunu söyleyen yetkili, Türkiye'nin İttifak'ın harekat ve misyonlarına da önemli katkılarının sürdüğüne değindi. Yetkili, "Kapasite ve irade sahibi önde gelen bir müttefik olarak Türkiye, Avrupa güvenliğinin geleceğine ilişkin muhtelif gayretlerde tabiatıyla daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırdır" dedi.

Toplantıda Türkiye için öncelikli alanlardan birinin de İttifaka mücavir bölgeler ile Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesis edilmesi ve hakim kılınmasının olacağını paylaşan yetkili şu bilgileri verdi:

"Savunma sanayi alanındaki engellemelerin kaldırılması talebimizi kuvvetli biçimde dile getireceğiz"

"İttifaka böylesine önemli katkılar sağlayan Türkiye, NATO'ya yönelik ana tehditlerden olan terörizmle mücadelede müttefikler arasında samimi ve hakiki bir dayanışma sergilenmesini talep etmektedir. Tabiatıyla bu haklı talebimizi toplantı vesilesiyle kayda geçireceğiz. Müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliği ve ticaretine yönelik engellemelerin tamamen 'amasız ve fakatsız' en kısa sürede kaldırılması talebimizi de kuvvetli biçimde dile getireceğiz. Bu toplantının ve Haziran ayındaki Lahey Zirvesi'nin müttefikler arasındaki birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesine hizmet edeceğine inanıyoruz."

26 ülkeden Bakan seviyesinde katılım

Toplantıya, aralarında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis'in bulunduğu 26 ülkeden Bakan seviyesinde ve 6 ülkeden diğer seviyelerde katılım olacak.

Yoğun diplomasi gündemi

NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da ağırlanırken, Türkiye'yi yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "görüşmelerden iyi bir sonuç çıkması halinde" Türkiye'ye gelebileceğini belirttiği Rusya-Ukrayna arasındaki barış ve ateşkes görüşmelerinin yarın İstanbul'da yapılması bekleniyor. Ayrıca Trump'ın Riyad ziyaretinde açıkladığı üzere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Türkiye'de görüşecek. Rubio, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine de katılacak.

Öte yandan barış ve ateşkes görüşmeleri için Türkiye'ye gelecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin önce Ankara'ya ardından İstanbul'a gitmesi bekleniyor. İstanbul, 16 Mayıs'ta İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer konulu görüşmelere de ev sahipliği yapacak.