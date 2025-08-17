NATO Genel Sekreteri Washington'da

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yarın Washington'da yapılacak görüşmeye katılacağı bildirildi.

NATO'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rutte'nin Trump, Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderlerin katılımıyla yarın Washington'da yapılacak görüşmeye katılmak için ABD'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de diğer Avrupalı liderlerle birlikte Trump-Zelenskiy görüşmesine katılacağını duyurmuştu.

Görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.