NATO Karşıtı Protestoya Dayanışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Karşıtı Protestoya Dayanışma

08.07.2026 00:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TKP'nin NATO karşıtı protestosuna uluslararası komünist partilerden destek mesajı ve gözaltılar kınandı.

(ANKARA) - TKP, Ankara'da düzenlenen NATO karşıtı protestoya polis müdahalesi ve gözaltıların ardından birçok ülkeden komünist ve işçi partisinin ortak dayanışma metni imzalayarak dayanışma mesajı gönderdiğini açıkladı. Söz konusu metinde, "Gözaltındaki tüm komünistlerin derhal serbest bırakılmasını, haklarındaki tüm suçlamaların düşürülmesini ve NATO karşıtı siyasi faaliyetleri kısıtlayan tüm uygulamalara son verilmesini talep ediyoruz" denildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), sosyal medya hesabından Ankara'da düzenlediği NATO karşıtı protestoya yönelik polis müdahalesi ve gözaltıların ardından birçok ülkeden komünist ve işçi partilerinin gönderdiği dayanışma mesajlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dünyanın birçok ülkesinden komünist ve işçi partilerinin Ankara'da gerçekleştirdiğimiz NATO karşıtı protestoya dönük müdahale ve gözaltılar nedeniyle yolladıkları dayanışma mesajlarını aldık. Kısa sürede büyük bir dayanışmayı hissettiğimiz açıklamaların ardından, dost komünist partiler ortak bir dayanışma metnini imzalamaya başladılar. İmzaya açılan metnin tamamını ve ilk imzacıları kamuoyuyla paylaşıyoruz" denildi.

"TKP'ye ve Türkiye'deki NATO karşıtı eylemcilere yönelik baskılara son verin" başlıklı ortak metinde, TKP'nin NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla Ankara'da düzenlediği gösteriye yönelik müdahalenin kınandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:"

"Biz, aşağıda imzası bulunan Komünist ve İşçi Partileri, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla Ankara'da düzenlediği gösteriye yönelik olarak Türk makamları tarafından gerçekleştirilen baskıları en güçlü biçimde kınıyoruz."

Polisin gösteriye yönelik şiddetli müdahalesi, eylemcilerin yaralanması ve aralarında bir TKP Merkez Komite üyesi ile sekiz TKP Parti Meclisi üyesi yoldaşımızın da bulunduğu 145 komünistin gözaltına alınması, örgütlenme ve protesto hakkına yönelik kabul edilemez bir saldırıdır. NATO Zirvesi öncesinde başkent Ankara'yı fiilen kapatan gösteri ve toplantı yasakları, NATO'nun savaş planlarının siyasi hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasıyla el ele yürüdüğünü bir kez daha ortaya koymaktadır.

Komünistleri susturma girişimleri gerçeği gizleyemez: NATO, dünyanın dört bir yanında halklara savaş, işgal, yıkım ve acı getirmiş saldırgan bir emperyalist ittifaktır. Militarizme, emperyalist müdahalelere ve savaşlara karşı sesini yükseltenler baskılarla sindirilemez.

Türkiye Komünist Partisi'yle, gözaltına alınan tüm TKP üyeleriyle ve NATO Zirvesi'ne karşı tepki gösteren herkesle tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Gözaltındaki tüm komünistlerin derhal serbest bırakılmasını, haklarındaki tüm suçlamaların düşürülmesini ve NATO karşıtı siyasi faaliyetleri kısıtlayan tüm uygulamalara son verilmesini talep ediyoruz.

KOMÜNİST VE İŞÇİ PARTİLERİ İMZACI OLDU

Ellerinizi TKP'den çekin. Ellerinizi tüm komünistlerden ve anti-emperyalist militanlardan çekin."

Metne ilk imza atan partiler şöyle sıralandı:

"ABD Komünist Partisi, Alman Komünist Partisi, Arnavutluk Komünist Partisi, Bohemya ve Moravya Komünist Partisi, Filistin Komünist Partisi, Fransa Devrimci Komünist Partisi, İspanya İşçilerinin Komünist Partisi, Katalonya Komünistleri, Lüksemburg Komünist Partisi, Macaristan İşçi Partisi, Meksika Komünist Partisi, Norveç Komünist Partisi, Portekiz Komünist Partisi, Rusya Federasyonu Komünist Partisi, Sırbistan Komünistleri, Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi - ABD, Suriye Komünist Partisi, Tudeh, Ukrayna Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Karşıtı Protestoya Dayanışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rutte’den Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı Rutte'den Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara’da ABD’li senatörleri kabul etti Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti
36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar 36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar
Nevşehir’de önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi Nevşehir'de önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi
Gösterdikleri tolerans işe yaramadı Belçika, ABD’yi paramparça etti Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti
Kolombiya’da seçim krizi büyüyor İsrail müdahalesi iddiası Kolombiya'da seçim krizi büyüyor! İsrail müdahalesi iddiası

00:29
ABD, İran’ı peş peşe vurdu
ABD, İran'ı peş peşe vurdu
23:09
Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
22:48
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
22:14
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump’ın onayı yetecek
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek
21:50
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
20:19
Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti, Trump’ı karşıladı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 01:13:49. #7.13#
SON DAKİKA: NATO Karşıtı Protestoya Dayanışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.