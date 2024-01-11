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NATO, Türkiye öncülüğünde Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika
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NATO, Türkiye öncülüğünde Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyor

NATO'nun, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan tarafından başlatılan 'Üçlü Girişim' kapsamında imzalanan 'Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı'nı (MCM Black Sea)' memnuniyetle karşıladığı bildirildi. NATO Sözcü Vekili Dylan White, sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, bölgede ve ötesinde seyrüsefer özgürlüğü ve gıda güvencesini artırmaya yönelik bu anlaşmanın önemli bir katkı olduğunu belirtti.

NATO, Türkiye öncülüğünde Karadeniz\'deki mayın tehlikesine karşı alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyor
11.01.2024 - 15:35,  Güncelleme: 15:38
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NATO'nun, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı Türkiye öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "Üçlü Girişim" kapsamında bugün İstanbul'da imzalanan "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı'nı (MCM Black Sea)" memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

NATO Sözcü Vekili Dylan White, X sosyal medya platformundan İstanbul'da imzalanan "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı"na ilişkin paylaşım yaptı.

White, "Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin Karadeniz'deki mayın tehdidine karşı birlikte çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, bölgede ve ötesinde seyrüsefer özgürlüğü ve gıda güvencesini artırmaya yönelik önemli bir katkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı

"MCM Black Sea Mutabakat Metni İmza Töreni", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov'un katılımıyla Sarıyer'deki Kalender Kasrı'nda gerçekleştirilmişti.

Törenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanı Güler, "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı"nı Türkiye öncülüğünde Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı, Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "Üçlü Girişim" kapsamında imzaladıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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Karadeniz, Romanya, Türkiye, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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