NATO Zirvesi'nde Öncelikli Konular: Güvenlik ve İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi'nde Öncelikli Konular: Güvenlik ve İşbirliği

29.06.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SETA analizi, NATO Zirvesi'nde savunma, işbirliği ve Ukrayna'nın desteklenmesinin öne çıkacağını belirtti.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) analizinde, savunma ve caydırıcılığın güçlendirilmesi, savunma sanayi işbirliğine hız kazandırılması ve Ukrayna'nın desteklenmesi gibi konuların 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde öncelikli konular olacağı belirtildi.

SETA tarafından "NATO'nun 2026 Ankara Zirvesi: Gündem ve Beklentiler" başlıklı analiz yayımlandı.

Geçen 10 senelik dönemde Türkiye'nin NATO içindeki konumunun yükseldiği, Avrupa güvenliği bakımından öneminin arttığına işaret edilen analizde, Türk savunma sanayisinin üretim kapasitesinin ve NATO müttefikleriyle savunma işbirliklerinin geliştirildiği değerlendirmesi yapıldı.

NATO Zirvesi'nin ittifakın yeni güvenlik ortamına adaptasyonu bakımından tarihi bir önem taşıdığı belirtilen analizde, transatlantik ilişkilerdeki sınamalar karşısında müttefikler arasında siyasal dayanışmanın güçlendirilmesi ve kolektif savunma anlayışının kararlılıkla sürdürülmesinin Ankara Zirvesi'nin kritik hedefleri arasında olacağı değerlendirmesine yer verildi.

Analizde savunma ve caydırıcılığın güçlendirilmesi, savunma sanayi işbirliğine hız kazandırılması ve Ukrayna'nın desteklenmesi gibi konuların da zirvede öncelikli olacağı aktarılarak, "Türkiye açısından ise Ankara Zirvesi hem ittifakın öncelikleri konusunda ilerleme sağlamak hem de ortaya çıkan yeni sınamalar karşısında çözümler üretmek için bir işlev görecektir." ifadesi yer aldı.

??????NATO savunma planlamalarında sofistike platform ve sistemlerde üstünlüğün korunmasının yanında savaşın değişen karakterine karşılık verebilecek bir anlayış değişikliğine gidilmesinin de kaçınılmaz olacağı vurgulanan analizde, Türk savunma sanayisinin son dönemde Avrupa savunma pazarında yükselen bir oyuncu konumuna ulaştığı kaydedildi.

Analizde, şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek Savunma Sanayi Forumu'nun bu anlamda daha da derinleşen ve genişleyen bir savunma iş birliğinin önünü açması beklenmektedir. Üretimde özelleşmelerin sağlanması, standardizasyon kriterlerinin sağlamlaştırılması ve ortak projelere daha fazla ağırlık verilmesi temel hedefler olarak öne çıkmaktadır."

Transatlantik ilişkiler ve NATO 3.0

Analizde, Ocak 2025'ten bu yana ABD'nin, Avrupa'da konuşlu asker sayısını azalttığı, ortak tatbikatlara katılımında personel ve platform sayılarında küçülmeye gittiği ve bu yöndeki uygulamaların devam edeceğini vurguladığı, buna karşılık Avrupalı müttefiklerin çoğunlukla ABD yönetimini yatıştırıcı bir politika izlediği ve Trump'ın sert söylemlerine cevap vermekten kaçınarak ABD'nin NATO kapsamındaki isteklerini kabul ettiği belirtildi.

Analizde, "Transatlantik bir kopuşun gerçekleşmesi ABD'nin tüm Avrupa'ya dağılmış olan radar istasyonları, hava üsleri, limanlar ve çok çeşitli tesislere erişimini de kaybetmesi anlamına gelecektir. Dolayısıyla NATO'nun dönüşümünü sürdürmek ve hızlandırmak halihazırda benimsenen temel yaklaşımdır ve bu süreç kendisini NATO 3.0 tartışmalarında göstermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Analizde, NATO 3.0'ın ittifakın kuruluş felsefesine dönüşünü, yani NATO 1.0'ın mevcut güvenlik ortamına uyarlanmasını nitelediğine işaret edilerek, Soğuk Savaş sonrası süreçte ittifakın "gereksiz misyonlara ve ortaklıklara soyunarak askeri bir örgüt olma niteliğini sulandırdığı" tespiti yer aldı

İttifakın bu döneminin NATO 2.0 olarak değerlendirildiği belirtilen analizde, "Realist görüşleriyle tanınan (ABD'nin) mevcut Siyasi Planlamadan Sorumlu Savunma Müsteşarı Elbridge Colby de daha sınırlı bir misyon ve kabiliyet çerçevesinde görev yapacak NATO 3.0 yaklaşımının gerekliliğinin altını çizmektedir." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Savunma, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Öncelikli Konular: Güvenlik ve İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un dibinde kırmızı altın hasadı başladı İstanbul'un dibinde kırmızı altın hasadı başladı
Kuşadası’na gelmesi planlanan LGBT temalı kruvaziyerin seferi iptal edildi Kuşadası'na gelmesi planlanan LGBT temalı kruvaziyerin seferi iptal edildi
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil motosiklete çarptı, sürücü ağır yaralandı 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil motosiklete çarptı, sürücü ağır yaralandı
Irak’taki yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 47’ye yükseldi Irak'taki yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 47'ye yükseldi
Elazığ’da yılan kümesteki 5 kaz yavrusunu telef etti Elazığ'da yılan kümesteki 5 kaz yavrusunu telef etti
Bir hafta önce taşındığı evde ölü bulundu Bir hafta önce taşındığı evde ölü bulundu

20:32
Penaltı canavarı kaleci, 750 bin Euro karşılığında Süper Lig ekibine transfer oldu
Penaltı canavarı kaleci, 750 bin Euro karşılığında Süper Lig ekibine transfer oldu
19:38
Jhon Duran, Galatasaray’a transfer oluyor
Jhon Duran, Galatasaray'a transfer oluyor
18:05
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
17:17
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar’dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
16:57
Pentagon’dan 500 milyon dolarlık ihale Listeye Ankara da girdi
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi
16:44
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 20:34:53. #7.12#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi'nde Öncelikli Konular: Güvenlik ve İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.