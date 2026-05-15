NATO Zirvesi Öncesi Eleştiriler

15.05.2026 21:35
TKP Genel Sekreteri Okuyan, NATO zirvesini eleştirerek iktidarın AB ile ilişkilerini sorguladı.

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesinin açılışında Beethoven'ın 9. Senfonisi'nin çalınacağı iddiası üzerinden iktidarın Avrupa Birliği ve NATO politikalarını eleştirdi. Okuyan, AK Parti'nin zirveyi AB ile ilişkileri güvenlik ve savunma politikaları üzerinden geliştirmek için fırsat olarak gördüğünü ifade etti.

Okuyan, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO zirvesine ilişkin açıklama yaptı. Okuyan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO zirvesinin açılışında Beethoven'ın 9. Senfonisi'nin çalınacağı söyleniyor. AKP iktidarı bu zirveyi Avrupa Birliği'ne eklemlenme konusunda bir fırsat olarak görüyor. ABD'nin Avrupa'dan askeri olarak çekilme niyetleri üzerine Avrupa Birliği'nin "savaş stratejisi"nin değiştirilmesi gerektiği konuşulurken bir yeniden yapılanmanın Türkiye'siz gerçekleşmeyeceğini dillendiren ülkelerin sayısı artıyor. Bu açıdan İspanya ve İtalya'nın son aylardaki tutumu dikkat çekici."

AKP de bunu fırsata çevirip Avrupa Birliği ile ilişkileri 'güvenlik ve savunma' politikaları aracılığıyla geliştirmek istiyor. Böylece yıllarca AB uyum yasaları adı altında sanayi ve tarımda halkın ve ülkenin zararına yürütülen ekonomi politikaların ardından AB'nin savaş makinesinin ihtiyaç duyduğu kara gücünü sağlamaya talip oluyoruz. 9. senfoni Avrupa Birliği'nin resmi marşı. Ne zaman AB'ye selam çakılmak istense, bu senfoniye başvurulur. Güzelim eserden nefret ettirecekler sonunda."

Kaynak: ANKA

