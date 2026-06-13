NATO Zirvesi Protesto Edildi - Son Dakika
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NATO Zirvesi Protesto Edildi

13.06.2026 16:57
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NATO Defol Kampanya Platformu, Ankara'da zirveyi protesto etti; güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.

Haber: Hilal ACARA - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - NATO Defol Kampanya Platformu, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni protesto etti. Yapılan açıklamada, zirve nedeniyle Ankara Valiliği tarafından alınacak tedbirlere tepki gösterilerek, " Bu önlemler sömürgecilerin işgalci olduğunun kanıtıdır. En baştan beri söylediğimizi tam da bu yüzden tekrarlıyoruz; işgale son NATO defol" denildi.

NATO Defol Kampanya Platformu, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni protesto etmek için Yüksel Caddesi'nde toplandı.

"Trump'ın huzuru için halkın huzurunu kaçırmayın" yazılı pankartın ardında toplanan eylemciler, "Emperyalistler yenilecek direnen halklar kazanacak" ve "NATO defol bu topraklar bizim" sloganları atarak, "Dertleri yağma, talan, sömürü", "Trump'ın huzuru için halkın huzuru kaçıyor" ve "NATO Filistin'de İran'da bombalanan çocukların katilidir" yazılı dövizler taşıdı."

Platform adına açıklamayı NATO Defol Kampanya Yürütücüsü Leyla Mavili yaptı. Mavili, Ankara Valiliği'nin 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle aldığı önmelere tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Valiliğin getirdiği eylem ve etkinlik yasakları, konserlerin dahi iptal edilmesi gösteriyor ki, Trump geliyorsa hayat duracak. Hem de nerede Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da. Daha şimdiden NATO'cuların kullanacağı havalimanı bölgesinde alınan güvenlik önlemleri sebebiyle trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. NATO Zirvesi için gelecek görevlileri barındırmak için üniversitelileri KYK yurtlarından çıkartıyorlar. Tüm sınav tarihleri bu zirveye göre revize ediliyor. Tüm bu tantana ne diye? Trump memnun kalsın diye! Trump memnun kalsın ki bu topraklara daha fazla uluslararası maden şirketi teşrif etsin, ülkemizin yer altı ve yer üstü kaynaklarını ucuza çıkartarak, işleyerek kar etsin, yerli ortakları ve işbirlikçileri de bu kardan payına düşeni alsın. Halka herhangi bir faydası olmayan, doğal dengeyi bozan, halkın topraklarını maden ve enerji şirketleri tarafından gasp edilmesine sebep olan tüm bu iş birliği için Trump'ı memnun etmeye çalışıyorlar."




"EMPERYALİSTLERE LAF ETME HAKKI, ALINAN EYLEM YASAĞI KARARIYLA GASP EDİLİYOR"



Üstelik bunu yaparken halka, Ankaralılara olağan şüpheli gözüyle bakıyorlar. Her direğe, her köşe başına yerleştirilmiş kameralar adeta Trump'ın gözü gibi çalışıyor. Neden? En ufak bir protestoya tahammülleri yok. Tom Barrack ülke topraklarımız hakkında ileri geri konuşabiliyor, Trump istediği gibi gezebiliyor, Macron için koşu parkuru aranıyor ama bu ülke halkının, topraklarımıza gelecek emperyalistlere iki çift laf etme hakkı alınan eylem yasağı kararıyla gasp ediliyor."
"Bu topraklar üzerinde kimin hükmü sürüyor" diye soran Mavili, "Her gün gece gündüz çalışan, üreten, okuyan, bu topraklarda anılar biriktiren, kaderi bu topraklara yazgılı halkın mı hükmü sürüyor yoksa Trump'ın, Mark Rutte'nin, onların teşviki ve güvencesiyle halkı ucuz emek gücü haline getiren, topraklarımızı yağmalayan çok uluslu şirketlerin, emperyalist devletlerin, onların finans merkezlerinin yani bilcümle sömürgecinin mi" dedi.
Zirve nedeniyle alınan önlemleri protesto etmeye devam edeceklerini kaydeden Leyla Mavili, "Yerli işbirlikçilerin emperyalist efendilerine yaranmak için aldığı hiçbir güvenlik önlemi bizi kendi topraklarımızda potansiyel suçlu haline getiremez. Bu önlemler sömürgecilerin işgalci olduğunun kanıtıdır. En baştan beri söylediğimizi tam da bu yüzden tekrarlıyoruz; işgale son NATO defol" diye konuştu.
Eyleme katılanlardan bir genç, ABD Başkanı Donald Trump'ı taklit etti.
Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Ankara, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Protesto Edildi - Son Dakika

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