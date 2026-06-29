NATO Zirvesinde Ukrayna'ya Destek Vurgusu - Son Dakika
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NATO Zirvesinde Ukrayna'ya Destek Vurgusu

29.06.2026 11:15
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Letonya, Litvanya ve Lüksemburg parlemento başkanları, Ukrayna'ya destek çağrısında bulundu.

Letonya, Litvanya ve Lüksemburg parlamento başkanları, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve NATO'nun merkezi rolünün korunması gerektiği mesajını verdi.

Letonya Parlamentosu (Saeima) Başkanı Daiga Mierina, Litvanya Meclis Başkanı Juozas Olekas, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nde konuştu.

Letonya Parlamentosu Başkanı Mierina, Ukrayna'ya desteğin süreceğini ifade ederek "Rusya, İttifak'ın tüm üyeleri için uzun vadeli tehdit olmaya devam ediyor ve edecektir." dedi.

Ukrayna'yı destekleyerek Rusya'yı tecrit etme politikasının sürdürülmesi çağrısında bulunan Mierina, bu sayede "olası provokasyonlardan caydırmış olacaklarını" savundu.

Mierina, "Güç yoluyla barış yaklaşımı, bu korkunç savaşı adil ve kalıcı bir barışla sona erdirmenin en etkili yoludur. Top, artık bizim sahamızda ve tam da bu nedenle birlik içinde ve kararlı hareket etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Litvanya'dan savunma ve Ukrayna vurgusu

Litvanya Meclis Başkanı Olekas, ülkesinde bu yıl gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5,38'ini savunma harcamalarına ayıran bütçeyi kabul ettiklerine, gelecek dönemde bu oranı en az yüzde 5 ila 6 seviyesinde tutma taahhüdünde bulunduklarına dikkati çekti.

Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini vurgulayan Olekas, "Avrupa'nın güvenliğinin geleceği bugün Ukrayna'da belirlenmektedir. En çok ihtiyaç duyduğumuz şey, güçlü bir siyasi irade ve adil yük paylaşımıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Olekas, NATO'nun birliğinin, Avrupa'nın kendi savunması konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve bunun güçlü transatlantik bağlarla desteklenmesi anlamına geldiğini belirtti.

Alman tugayının Litvanya'ya konuşlandırılması konusunda çalıştıklarını ve ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının özellikle NATO'nun doğu kanadı için hayati önem taşıdığını vurgulayan Olekas, son dönemde Baltık Denizi'nde denizaltı altyapısını da etkileyen olayların, yeni entegre hava ve füze savunma planı da dahil hava savunma kabiliyetlerine daha fazla yatırım yapılmasının aciliyetini ortaya koyduğunu söyledi.

"NATO ülkelerinde savunma sanayisi altyapısının güçlendirilmesi ilerleme kaydetmektedir ancak kapasite artışı hala yeterince hızlı değildir. Bunun çözümü, son derece nitelikli bir ekosistem, yatırım için cazip bir ortam, güçlü devlet desteği ve sahadaki gerçekliklere uyum sağlayan geleceğe dönük askeri teknolojilere yatırım yapılmasından geçmektedir." diyen Olekas, Ankara'daki zirvenin başarılı sonuçlar doğurmasını diledi.

Lüksemburg'dan ortak hareket vurgusu

Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Wiseler, "Dünyanın farklı bölgelerinde birden fazla kriz patlak verdi. Bunlar, bize kolayca unuttuğumuz bir gerçeği hatırlatıyor, özgürlük bize verilmez, kazanılması ve korunması gerekir." dedi.

Ukrayna'nın kararlıkla direnmeye devam ettiğine, bu nedenle desteğin artırılması gerektiğine dikkati çeken Wiseler, "Her tereddüt, her gecikme somut bir bedel doğuruyor. Bu bedel, yıkılan altyapı, zarar gören hastaneler ve her şeyden önce kaybedilen hayatlarla ölçülüyor." ifadelerini kullandı.

Wiseler, Lüksemburg'un güvenliğine yönelik tehditlere karşı en güçlü cevabın NATO'nun olduğuna inandığını, barışın sınandığı bu dönemde İttifak'ın vazgeçilmez olduğunu dile getirdi.

Son iki yılda savunma harcamalarını iki katına çıkardıklarını ve savunma bütçelerini her yıl yüzde 5 artıracaklarını anlatan Wiseler, harcamaların büyük bölümünün ilk aşamada hava ve füze savunmasına yönlendirildiğini söyledi.

Wiseler, uzay ve haberleşme alanlarına yönelik yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek Lüksemburg olarak NATO'da hukukun üstünlüğüne, verilen sözlerin güvenilirliğine ve tek başına hareket etmek yerine ortak eyleme öncelik verdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Lüksemburg, Politika, Litvanya, Letonya, Savunma, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesinde Ukrayna'ya Destek Vurgusu - Son Dakika

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