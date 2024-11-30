Nazilli\'de Kumar Operasyonu: 2 Gözaltı ve 24 Kişiye Para Cezası

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polisin, kiralık evlerde kumar oynayan ve oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 24 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 2 şüphelinin kiralık daire tutup, burada kumar oynattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Alınan istihbarat neticesinde Altıntaş Mahallesi'nde iki ikamet adresi tespit eden ekipler, akşam saatlerinde adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 evde toplan 38 iskambil destesi, 763 oyun pulu ve 10 bin 800 TL para ele geçirildi. Operasyonda 24 kişiye toplam 154 bin 200 TL idari para cezası uygulanırken, kiraladıkları evlerde kumar oynattıkları tespit edilen Y.Ç. (33) ve R.Ç. (37) ise gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.