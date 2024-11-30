Nazilli'de Kumar Operasyonu: 2 Gözaltı ve 24 Kişiye Para Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nazilli'de Kumar Operasyonu: 2 Gözaltı ve 24 Kişiye Para Cezası

Nazilli\'de Kumar Operasyonu: 2 Gözaltı ve 24 Kişiye Para Cezası

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kiralık evlerde kumar oynayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. 24 kişiye ise toplam 154 bin 200 TL idari para cezası kesildi.

30.11.2024 23:27  Güncelleme: 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polisin, kiralık evlerde kumar oynayan ve oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 24 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 2 şüphelinin kiralık daire tutup, burada kumar oynattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Alınan istihbarat neticesinde Altıntaş Mahallesi'nde iki ikamet adresi tespit eden ekipler, akşam saatlerinde adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 evde toplan 38 iskambil destesi, 763 oyun pulu ve 10 bin 800 TL para ele geçirildi. Operasyonda 24 kişiye toplam 154 bin 200 TL idari para cezası uygulanırken, kiraladıkları evlerde kumar oynattıkları tespit edilen Y.Ç. (33) ve R.Ç. (37) ise gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Nazilli, Güncel, Aydın, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de Kumar Operasyonu: 2 Gözaltı ve 24 Kişiye Para Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:16 Suriye Devlet Başkanı Esad’dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz
22:36 Türkiye’yi endişelendirecek görüntüler Suriye’de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor Türkiye'yi endişelendirecek görüntüler! Suriye'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor
21:20 Suriye’de Esad’a darbe iddiası Başkent Şam’da şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor
20:35 Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya’ya kaçmış Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış
19:29 Halep Havalimanı’nın kontrolü artık muhaliflerde Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
08:42 Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 23:59:44. #1.11#
SON DAKİKA: Nazilli'de Kumar Operasyonu: 2 Gözaltı ve 24 Kişiye Para Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.