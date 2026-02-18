Nazilli'de Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "tefecilik" soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, adliyede görevli mutemet A.Ç, doktor E.P. ile E.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin faizle borç verdikleri, karşılığında senet düzenledikleri ve alacakların tahsili sürecinde tehditte bulundukları öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ile E.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
