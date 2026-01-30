Nazım Hikmet Bornova'da Barış, Özgürlük ve Umutla Anıldı - Son Dakika

Nazım Hikmet Bornova'da Barış, Özgürlük ve Umutla Anıldı

30.01.2026 14:06  Güncelleme: 16:08
(İZMİR) - Türk Edebiyatı'nın dünyaca tanınan usta ismi, Şair Nazım Hikmet, Bornova Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğiyle doğum gününde şiir, müzik ve sanatla anıldı. Söyleşi, şarkılar ve "Kız Çocuğu" şiirinden ilham alan, dünyanın farklı ülkelerinden çocukların barış temalı resimlerinin yer aldığı sergiyle etkinlik anlam kazandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Nazım Hikmet'in barış, özgürlük ve vicdanın simgesi olduğunu vurguladı.

Nazım Hikmet, doğum gününde Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikle anıldı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde şiir, müzik ve resimle zenginleşen anma programı, büyük şairin devrimci kimliğini ve bugünlere miras bıraktığı barış düşüncesini bir kez daha görünür kıldı.

Nazım'ın devrimci duruşu söyleşide anlatıldı

Etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kurucu üyeleri Zeynep Oral ve Özcan Arca, Nazım Hikmet'in devrimci kişiliğini, bedel ödeyerek sürdürdüğü mücadelesini ve güncelliğini koruyan düşüncelerini anlattı. Söyleşi, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Ocak ayının karanlığına karşı Nazım'ın ışığı

Açılış konuşmasını yapan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Altıok, Ocak ayının Türkiye tarihinde gazeteci cinayetleri ve katliamlarla anılan ağır bir dönem olduğuna dikkati çekti.

Altıok, Nazım Hikmet'in devrimci kimliğiyle Metin Göktepe, Hrant Dink, Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy gibi gazetecilerin mücadelesi arasında güçlü bir bağ olduğunu vurgulayarak, bu anmaların bir sorumluluk ve mücadele geleneği olduğunun altını çizdi.

"Kız Çocuğu" şiiri Bornova'da barışa dönüştü

Etkinliğin düzenlendiği salonun girişinde, Nazım Hikmet'in savaşa karşı yazdığı "Kız Çocuğu" şiirinden ilham alan resimler sergilendi.

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen sergi, şiirin gönderildiği farklı ülkelerdeki çocukların barış hayallerini resmettiği eserlerden oluştu. Sergi, İzmir'de ilk kez Bornova'da sanatseverlerle buluştu.

Şiir ve şarkılarla Nazım Hikmet

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan'ın da katıldığı anma programı; Ruhi Su, Zülfü Livaneli, Timur Selçuk ve Cem Karaca'nın eserleriyle, Nazım Hikmet şiirlerinin müzikle buluştuğu duygusal anlara sahne oldu. Şarkılar ve şiirler, salonu dolduran izleyicilere umut ve dayanışma duygusu yaşattı.

Başkan Eşki: "Nazım Hikmet, bu toprakların vicdanıdır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Nazım Hikmet'in yalnızca bir şair değil, barışın, özgürlüğün ve insan onurunun simgesi olduğunu vurgulayarak, "Nazım Hikmet, bu toprakların vicdanıdır. Onun dizeleri, karanlık dönemlerde yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bornova'da çocukların barışı çizdiği, şiirin ve müziğin umutla buluştuğu bu anmayı çok kıymetli buluyorum." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Nazım Hikmet Bornova'da Barış, Özgürlük ve Umutla Anıldı

