Nazım Hikmet İçin Anma Konseri Düzenlendi

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet'in 62'nci yılı dolayısıyla anma konseri düzenledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vefatının 62'nci yılında memleket şairi Nazım Hikmet'i şiirlerinden bestelenen şarkılarla andı.

Şükran Güngör- Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma konseri, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ile Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası tarafından gerçekleştirildi.

Usta şairin farklı besteciler tarafından bestelenen "Karlı Kayın", "Memleket", "Güzel Günler Göreceğiz" gibi eserlerinin seslendirildiği gece sanatseverlerden büyük beğeni topladı.