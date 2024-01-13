Necmettin Erbakan Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Türkiye Görme Engelliler Konya Şubesi ile Selçuklu Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde EKPSS kursu açtı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Türkiye Görme Engelliler Konya Şubesi ile Selçuklu Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kursu açıldı.

Türkiye Görme Engelliler Konya Şubesi il binasında yapılan toplantıyla, engelli bireylere yönelik EKPSS kursunun tanıtımı yapıldı.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Karaca, dernek olarak engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Engelli bireylerin isteklerine göre eğitim programları düzenlediklerine dikkati çeken Karaca, "Hem Konya genelinde hem de Türkiye genelinde çok önemli projeler yürütüyoruz. Şu anda bir EKPSS kursu faaliyeti yürütüyoruz. Görme Engelliler Derneği Konya'da kurumsal bir yapı. Konya'daki görme engelli bireyler için profesyonel anlamda destek alabilecekleri bir kurumdur." dedi.