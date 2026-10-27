Neil Young, şarkısını Ohio mitinginde kullanan Trump'a 10 milyon dolarlık dava açtı - Son Dakika
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Neil Young, şarkısını Ohio mitinginde kullanan Trump'a 10 milyon dolarlık dava açtı

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Kanadalı müzisyen Neil Young, şarkısını bir daha seçim kampanyasında kullanmama sözüne rağmen Trump'ın 12 Ekim'de Ohio'daki mitinginde çalınması nedeniyle 10 milyon dolarlık dava açtı. Young, Trump ve mitingleri düzenleyen Trump 47 komitesini dava etti.

Kanadalı müzisyen Neil Young, şarkısını bir daha seçim kampanyasında kullanmama sözüne rağmen Trump'ın 12 Ekim'de Ohio'daki mitinginde çalınması nedeniyle 10 milyon dolarlık dava açtı. Young, Trump ve mitingleri düzenleyen Trump 47 komitesini dava etti.

TRUMP'A 10 MİLYON DOLARLIK DAVA

Young, söz konusu parçasının, Trump'ın Ohio eyaletinde 12 Ekim'de düzenlenen mitinginde çalındığını belirterek, Trump'ı ve Trump'ın mitinglerini düzenleyen "Trump 47" komitesini dava etti.

Kanadalı sanatçının, 10 milyon dolar talep ettiği dava metninde, söz konusu parça "Amerikan siyasi retoriğinin boş vaatlerini, yoksulların, evsizlerin ve unutulmuşların karşı karşıya kaldığı acımasız gerçeklerle karşılaştıran, ateşli bir marş" olarak tanımlandı.

"DONALD TRUMP'IN SAVUNDUĞU HER ŞEYİN TAM ZITTI

Dava metninde, söz konusu şarkının içeriğinin " Donald Trump'ın savunduğu her şeyin tam zıttı" olduğu öne sürüldü. Trump'ın kendisine bu şarkıyı bir daha seçim kampanyasında kullanmama sözü verdiğini anımsatan Young, ABD Başkanı'nın sözünde durmadığını kaydetti.

Young, 2020'de de söz konusu parçayı seçim kampanyasında kullanan Trump'a dava açmış ancak sonra şikayetinden vazgeçmişti.

Kaynak: AA
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