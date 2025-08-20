Nemrut Kalderası'ndaki Bozayılar Suda Serinliyor - Son Dakika
Nemrut Kalderası'ndaki Bozayılar Suda Serinliyor

20.08.2025 12:18
Tatvan'daki bozayılar Nemrut Krater Gölü'ne girerek serinliyor, ziyaretçilere dikkat uyarısı yapıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayıların, serinlemek için Nemrut Krater Gölü'ne girdiği anlar kaydedildi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayılar, bölgeye giden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yerli ve yabancı turistlerin kimi zaman elleriyle beslediği, kimi zaman da yaşam alanlarına yiyecek bıraktığı bozayılar, sıcak havadan bunalarak Nemrut Krater Gölü'ne girdi.

Suda bir süre kalan bozayı ve 2 yavrusunun suda serinlediği anlar kameraya yansıdı.

Bölgede sürekli gözlem yapan ve ayıların sudaki eğlenceli anlarını görüntüleyen Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, ayı ve iki yavrusunun sık sık insanların bulunduğu alanlara geldiğini söyledi.

Bazı ziyaretçilerin ayıları elleriyle beslediğini, özçekim yapmaya çalıştığını anlatan Önen, şunları kaydetti:

"Ayıların saldırgan davranışlar sergileme ihtimali var. Bu tür karşılaşmalar yaralanmalara neden olabilir ya da hayvanlar zarar görebilir. Bu durum, ayıların doğal beslenme alışkanlıklarını bozarak insanların bulunduğu alanlara daha sık gelmelerine neden oluyor. Yetkililer, bölgede yüzülmemesi ve yaban hayvanlarının elle beslenmemesi konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Bu uyarıları dikkate alalım."

Kaynak: AA

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
