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Nemrut'ta korku dolu anlar kamerada: Ayı arabanın kapısını açtı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nü ziyarete giden bir grup arkadaş, araçlarında ayıları beslerken birden ayının kapıyı açmaya çalışmasıyla korku dolu anlar yaşandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken, göl çevresinde bulunan boz ayılar da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Nemrut Krater Gölü'nü ziyarete giden vatandaşlar, çoğu zaman boz ayılarla karşılaşıyor. Vatandaşlar tarafından beslenmeye çalışılan ayılar kimi zaman saldırgan tavırlarıyla dikkat çekiyor. Nemrut Krater Gölü'ne ziyarete giden bir grup arkadaş, araçlarında ayıları fotoğraflarken aniden ayının araç kapısını açmasıyla korku dolu anlar yaşattı.

Ayının araç kapısını zorlaması ve cama atlaması, araç içerisinde bulunan Maşhuk Aydın adlı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Korku dolu anların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdığı görüntülerde aynı gün içerisinde başka bir vatandaşa da ayının saldırdığı görülüyor.

Uzmanlar, doğal yaşamında olan ayılara yaklaşılmamaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Nemrut'a ziyarete giden ve ayı saldırısına uğrayan Mehmet Aki adlı vatandaş, "Çocuklarımla piknik yapma amaçlı Nemrut Krater Gölü'ne giderken çalıların arasında bir hareketlilik sezdim. Çalılara baktığımda bir yavru ayı gördüm. Telefonumu çıkarıp çekmek istediğimde anne ayının saldırısına uğradım. Çok fazla turist çeken bir bölge olduğu için ayılar çok tehlikeli. Kamp ve piknik yapmak isteyen oldukça insan var. Ayıları beslemek istiyorsunuz biliyorum ama tavsiyem ayılara çok fazla yaklaşmayın" dedi.