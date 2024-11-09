Neolitik Hongshan Kültürü Yüzü Yeniden Canlandırıldı

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SHENYANG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Liaoning Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü tarafından sağlanan bu görüntü, Neolitik Çağ'da yaşamış Hongshan kültüründen bir erkeğin yüzünün yeniden canlandırılmasının aşamalarını gösteriyor.

Liaoning Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü ile Jilin Üniversitesi Arkeoloji Fakültesi'nden araştırmacılar, Neolitik Çağ'da yaşamış Hongshan kültüründen bir erkeğin yüzünü dijital olarak yeniden canlandırarak, 5.000 yıl önceki yaşama bir bakış sundu. (Fotoğraf: Xinhua)