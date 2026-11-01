Nepal Bajura'da kaybolan 20 yaşındaki doğa yürüyüşçüsünün cesedi bulundu

Nepal Bajura'da kaybolan 20 yaşındaki doğa yürüyüşçüsünün cesedi bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bajura'da doğa yürüyüşünde kaybolan 20 yaşındaki gencin cesedi, helikopterli arama çalışmasının ardından kutsal bir ziyaret yeri yakınında bulundu. Yetkililer, gencin kar ve dondurucu soğuk nedeniyle ölmüş olabileceğini belirtirken Kanchanpur'da mahsur kalan bir genç kurtarıldı.
Nepal'in Sudurpashchim eyaletine bağlı Bajura bölgesinde doğa yürüyüşünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Kathmandu Post'un haberine göre Bajura güvenlik güçleri, doğa yürüyüşü yapan 20 yaşındaki gencin kaybolduğuna ilişkin ihbar aldı.
Helikopterle arama kurtarma çalışmasını başlatan yetkililer, bölgedeki kutsal bir ziyaret yeri yakınlarında gencin cesedine ulaştıklarını açıkladı.
Yetkililer, doğa yürüyüşüne çıkan gencin kar yağışı ve dondurucu soğuk gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini düşünüyor.
Öte yandan, Kanchanpur bölgesinde doğa yürüyüşüne çıkan başka bir genç, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalmasının ardından helikopterle kurtarıldı.
Kaynak: AA
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