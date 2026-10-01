Nepal'de heyelanlar Annapurna'da yürüyüşçülerin helikopterle tahliyesine neden oldu - Son Dakika
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Nepal'de heyelanlar Annapurna'da yürüyüşçülerin helikopterle tahliyesine neden oldu

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Nepal'de yağış ve heyelanların vurduğu Annapurna'da yürüyüşçüler rotalarını yarıda bıraktı, yüzlerce kişi helikopterle tahliye edildi. Manang ve Mustang'da bazı yürüyüşçülerin dağlardan inmesi 3-4 gün sürdü; ülkede geçen haftanın sonundan bu yana afetlerde yaklaşık 30 kişi öldü.

Nepal'de şiddetli yağış ve heyelanlar nedeniyle Annapurna Dağı'ndaki parkurda doğa yürüyüşü yapan çok sayıda kişi rotalarını yarıda bırakırken yüzlerce kişi, helikopterlerle güvenli bölgelere tahliye edildi.

BBC'nin haberine göre, şiddetli yağış ve heyelanların yol ve köprülerde hasara yol açmasıyla ülkenin önemli turizm rotalarından biri olan Annapurna Dağı'ndaki parkurda bulunan doğa yürüyüşçüleri dönüş yollarında güçlüklerle karşılaştı.

Manang ve Mustang bölgelerindeki çok sayıda kişi helikopterlerle güvenli bölgelere tahliye edilirken bazı yürüyüşçülerin zarar gören yollar ve yıkılan köprüler nedeniyle dağlardan inmesi 3 ila 4 gün sürdü.

Öte yandan, ülkede geçen haftanın sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağış ve heyelanlarda yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetti, 1900'den fazla aile afetlerden etkilenirken 240'tan fazla da ev hasar gördü.

Kaynak: AA
Doğal AfetlerAnnapurnaGüncelManangNepalDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Nepal'de heyelanlar Annapurna'da yürüyüşçülerin helikopterle tahliyesine neden oldu - Son Dakika
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