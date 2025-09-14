Nepal'de Protestolar: Ölü Sayısı 72'ye Ulaştı - Son Dakika
Nepal'de Protestolar: Ölü Sayısı 72'ye Ulaştı

14.09.2025 16:38
Nepal'deki sosyal medya yasağına karşı protestolarda ölü sayısı 72'ye yükselirken, yaralı sayısı 2000'i aştı.

Nepal'de sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan protestolarda ölenlerin sayısı 72'ye çıktı.

Nepal'de 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişimin engellenmesi nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 72'ye yükseldi.

Ayrıca, 2 binden fazla kişinin yaralandığı belirtilen protestolarda, hükümet binaları ve politikacıların evleri zarar gördü.

Kathmandu Post'un haberinde, gösterilerde ölenlerin aileleri ve yaralıların, taleplerini iletmek amacıyla ülkenin geçici Başbakanı Sushila Karki'nin resmi konutu önünde toplandığı belirtildi.

Başbakan'la doğrudan görüşmek isteyen aileler, cenazeler için devlet töreni düzenlenmesini talep etti.

Nepal'in geçici Başbakanı Sushila Karki, bugün protestoların ardından ülkenin yeniden inşa süreci için sükunet ve işbirliği çağrısında bulunmuştu.

Karki, protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yaklaşık 12 bin dolar tazminat ödeneceğini ve yaralıların tedavisinin devlet tarafından karşılanacağını belirtmişti.

Nepal'deki protestolar

Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişim, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmişti.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzlukların yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı.

Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav da görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Bu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

Nepal Başbakanlık Ofisinden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirilmişti.

Diğer yandan, hapishane tesislerine baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi ve geçişleri açık bırakması sonucu ülke genelinde 25'ten fazla hapishaneden 15 bini aşkın mahkum firar etmişti.

Nepal'in eski Yüksek Mahkeme Başkanı Karki, 12 Eylül'de geçici başbakan olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

