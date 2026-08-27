Nepal'de Sel İçin 25 Milyon Frang Destek - Son Dakika
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Nepal'de Sel İçin 25 Milyon Frang Destek

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IFRC, Nepal'deki sel felaketi için 25 milyon İsviçre frangı acil yardım çağrısı başlattı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), yıkıcı sel felaketinin yaşandığı Nepal'deki müdahaleyi desteklemek için 25 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 1 milyar 500 milyon Türk lirası) tutarında acil yardım çağrısı başlattı.

IFRC, Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle başlattığı yardım çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Nepal'de meydana gelen yıkıcı sel felaketine istinaden 25 milyon İsviçre frangı tutarında acil yardım çağrısı başlattık." ifadeleri kullanıldı.

Mevcut tahminlerin selden yaklaşık 93 bin kişinin etkilenmiş olabileceğini gösterdiği aktarılan açıklamada, ulaşılması zor bölgelerde de değerlendirmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Birçok ev yıkıldı veya ağır hasar gördü. Çok sayıda köprü yıkıldı ve ana yollar hasar gördü, bu da en çok etkilenen toplulukların bazılarının bağlantısını kesti. Etkilenen bölgelerin uzaklığı ve hasarlı altyapı, hem felaketin tam boyutunu değerlendirmeyi hem de en çok ihtiyaç duyan insanlara yardım ulaştırmayı zorlaştırıyor." ifadelerine yer verildi.

Yardım çağrısının 24 ay süreceği kaydedilen açıklamada, bu fonun, Nepal Kızılhaçının barınma, nakit yardım, sağlık, ev eşyası yardımı, su, sanitasyon, ruh sağlığı ve psikososyal destek ve aile bağlarının yeniden kurulması konularındaki müdahalesini destekleyeceği vurgulandı.

"Topluluklar, iyileşme ve yeniden inşa süreçlerinde sürekli desteğe ihtiyaç duyacaklardır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, bu çağrının etkilenen toplulukları desteklemek için kritik bir adım olduğunu ve acil müdahalenin yanı sıra orta ve uzun vadeli iyileşmeye de odaklandığını vurguladı.

Chapagain, "Yıkımın boyutuna dair daha net bir tablo elde ederken, tüm köylerin sular altında kaldığını ve ihtiyaçların önümüzdeki saatlerde ve günlerde artacağını biliyoruz. Evlerini ve geçim kaynaklarını kaybeden topluluklar, iyileşme ve yeniden inşa süreçlerinde sürekli desteğe ihtiyaç duyacaklardır. Uluslararası toplumu önümüzdeki aylarda dayanışma göstermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

IFRC, dün Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle müdahaleyi desteklemek için yaklaşık 1 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 60 milyon Türk lirası) tutarında acil durum fonu tahsis ettiğini bildirmişti.

Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 359'a çıktığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nepal'de Sel İçin 25 Milyon Frang Destek - Son Dakika

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