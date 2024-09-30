Nepal'de Sel ve Toprak Kaymaları: 193 Ölü

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Güney Asya ülkesi Nepal'de günlerdir süren aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 193 kişi öldü.

Nepal polisinden yapılan açıklamada, ülke genelinde meydana gelen heyelan ve seller nedeniyle şu ana kadar 193 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 31 kişinin halen kayıp olduğu ve 96 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölümlerin çoğunun aşırı yağış alan başkent Katmandu'da kaydedildiği ve şehrin güney kesiminin önemli bölümünün sular altında kaldığı aktarıldı.

Katmandu ve çevresindeki kayıp kişileri bulmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Arama kurtarma yetkilileri, toprak kaymaları nedeniyle bazı ana yolların kapandığını, araçların mahsur kaldığını kaydetti.

Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları can ve mal kayıplarına yol açıyor.