Nepal'de Şiddetli Yağış Sonrası Toprak Kayması: 11 Ölü

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Nepal'in orta kesimlerindeki Kaski bölgesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti.

The Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal'de etkisini gösteren şiddetli yağışlar ülkenin orta kesimlerinde toprak kaymasına neden oldu.

Toprak kaymasında aralarında 3 de çocuğun olduğu 11 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 7 kişinin aynı aileden olduğu belirtildi.