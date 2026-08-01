Nepal'deki Olaylar İçin Hükümet Toplantısı

Nepal Başbakanı Balendra Shah, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan olayların ardından alınan önlemleri görüşmek üzere parti yetkilileriyle bir araya geldi.

Kathmandu Post'un haberine göre Nepal Başbakanı Shah, Madhesh bölgesinden parti yetkilileriyle görüştü.

Görüşmede hükümetin öncelikli hedefleri, kamu güvenliğinin sağlanması ve olaylarla ilgili tarafsız soruşturma yürütülmesi konuları ele alındı.

İçişleri Bakanı Sudan Gurung'un da ziyaret ettiği Sunsari ve Siraha bölgelerinde mağdurların aileleriyle görüşerek anlaşmaya vardığı bildirildi.

Yerel yetkililer, siyasi liderlerin sükunet çağrıları ve barış girişimlerinin ardından bazı bölgelerdeki durumun kademeli olarak normalde döndüğüne işaret etti.

Öte yandan Sunsari, Siraha, Saptari ve Dhanusha bölgelerindeki bazı yerlerde sokağa çıkma yasağı ile Parsa'da gösterilere yönelik kısıtlamalar devam ediyor.

Olay

Nepal'in Sunsari bölgesinde ayrı ayrı etkinlik düzenleyen iki dini grup arasında hoparlör kullanımı ve dini bayrakların sergilenmesi konusunda yaşanan sözlü tartışma, çatışmaya dönüşmüştü.

İki dini topluluk arasındaki gerginliğin büyümesi sonucu polis müdahalede bulunmuştu.

Çatışmaların farklı bölgelere yayılmasının ardından "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Nepal Başbakanı Balendra Shah, 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olayların ardından "sükunet" çağrısında bulunmuştu.