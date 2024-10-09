Netanyahu-Biden Görüşmesi: İran ve İsrail'in Yanıtı

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İran'a saldırıya hazırlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisinin X hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu'nun ekibiyle Biden ile telefonda görüştüğü bilgisiyle bir fotoğrafa yer verildi.

Öte yandan, İsrail basını, görüşmenin tamamlandığını ve 50 dakika sürdüğünü bildirdi.

Beyaz Saray: 30 dakikalık görüşme verimli geçti

Biden-Netanyahu görüşmesine ilişkin değerlendirmeler yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, görüşmenin "doğrudan" ve "verimli" bir görüşme olduğunu kaydetti.

Görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğünü belirten ve fazla detaya girmeyen ABD'li Sözcü, "Başkan ile İsrail Başbakanı arasındaki görüşmede tabii ki birçok konuyu ele aldılar, birazdan yazılı açıklama yapacağız. İsrail ile, İran'ın son saldırısına nasıl karşılık verecekleri hakkında görüşmeye devam edeceğiz." dedi.

Jean-Pierre ayrıca, Biden'ın kapalı kapılar ardında Netanyahu hakkında küfürlü ifadeler kullandığı iddiasını içeren ve ABD'de 15 Ekim'de piyasaya çıkacak Bob Wodward'un kitabı hakkında da yorum yapmaktan kaçındı. Jean-Pierre, Biden'ın Netanyahu için küfürlü ifadeler kullanıp kullanmadığı sorusuna, "Herhangi bir şeyi doğrulayamam." cevabını verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve bu görüşmeye ilişkin görüşü de sorulan Beyaz Saray Sözcüsü, o konuda da bir yorum yapmayacağını ifade etti.

İsrail'in Walla haber sitesi, gün içinde Netanyahu ile Biden'ın telefon görüşmesinde İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği yanıtı ele alacağı ifade edilmişti.

Netanyahu ile Biden'ın görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarını da konuşacağı kaydedilmişti.

Bugün gerçekleşen görüşmenin, aralarında soğuk rüzgarlar estiği söylenen Netanyahu ile Biden'ın yaklaşık 2 ay sonra ilk kez telefon görüşmesi olduğu ifade edildi.

Walla'ya konuşan ve adı açıklanmayan yetkililer, İsrail'in misillemesinin "önemli" olmasını beklediklerini ve İran'daki askeri hedeflere hava saldırılarının yanı sıra bir dizi suikastı da içerebileceğini ileri sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 günlük ziyaret kapsamında dün ABD'ye gitmeyi planlıyordu. Ancak, Netanyahu'nun kendisi Biden ile telefonda konuşmadan Gallant'ın Washington ziyareti için yola çıkmasını istemediği bildirilmişti.

Bu haberin ardından Gallant'ın ABD ziyaretinin Netanyahu'nun talepleri nedeniyle bilinmeyen bir tarihe ertelendiği belirtilmişti.