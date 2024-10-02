Netanyahu'dan F-35'li Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Netanyahu'dan F-35'li Yeni Yıl Mesajı

Netanyahu, İran gerilimi altında F-35 ile fotoğraf paylaşarak yeni yıl kutlaması yaptı.

02.10.2024 17:46
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile yaşanan gerilimin gölgesinde F-35 savaş uçağıyla çektirdiği fotoğrafıyla yeni yıl mesajı paylaştı.

Netanyahu, sosyal medya hesabından, İbrani takvimine göre dini yılbaşı olan "Roş Haşanah Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında Netanyahu'nun, İran ile yaşanan gerilimin gölgesinde, arkasında F-35 olan fotoğrafını kullanması dikkati çekti.

İsraillilerin yeni yılını kutlayan Netanyahu, "Tam bir zafer yılı olacak." ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'dan F-35'li Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

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