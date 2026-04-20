Netanyahu'dan Hristiyan Sembolüne Zarar Üzerine Açıklama

20.04.2026 14:19
Netanyahu, Güney Lübnan'daki Hristiyan sembolüne zarar verildiği için derin üzüntü duyduğunu belirtti.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu,"İsrail askerlerinin Güney Lübnan'da bir Hristiyan dini sembole zarar vermesi üzerine derin üzüntü duyduğunu" belirterek, "olayın kınandığını ve sorumlular hakkında disiplin işlemi başlatılacağını" açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir İsrail askerinin, güney Lübnan'daki Hristiyan sembolüne zarar vermesidnen "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, gereken disiplin cezasının uygulanacağını bildirdi. Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Yahudi devleti olarak İsrail, Yahudiler ile tüm inançlara mensup ibadet edenler arasında hoşgörü ve karşılıklı saygı gibi Yahudi değerlerini yürekten benimser ve korur. Tüm dinler topraklarımızda gelişir ve biz, toplumumuzu ve bölgemizi inşa ederken tüm inançlara mensup bireyleri eşit görürüz."

Dün, İsraillilerin ezici çoğunluğu gibi, güney Lübnan'da bir İsrail Savunma Kuvvetleri askerinin, Katolik sembolüne zarar verdiğini öğrenince şoke oldum ve derin bir üzüntü duydum. Bu eylemi en sert şekilde kınıyorum. Askeri makamlar konuyu adli bir soruşturmaya tabi tutmakta ve suçluya karşı uygun derecede sert disiplin cezası uygulayacaktır.

Hristiyanlar Suriye ve Lübnan'da Müslümanlar tarafından katledilirken, İsrail'deki Hristiyan nüfusu Orta Doğu'nun başka yerlerindeki aksine gelişip büyümektedir. İsrail, bölgede Hristiyan nüfusu ve yaşam standardının arttığı tek ülkedir. İsrail, Orta Doğu'da herkes için ibadet özgürlüğüne bağlı kalan tek yerdir. Olay için ve Lübnan'daki ve dünya genelindeki inananlara verdiği herhangi bir üzüntü için pişmanlığımızı ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
13:47
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
