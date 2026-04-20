Netanyahu'dan Hristiyan Sembolüne Zarar Üzerine Açıklama

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu,"İsrail askerlerinin Güney Lübnan'da bir Hristiyan dini sembole zarar vermesi üzerine derin üzüntü duyduğunu" belirterek, "olayın kınandığını ve sorumlular hakkında disiplin işlemi başlatılacağını" açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir İsrail askerinin, güney Lübnan'daki Hristiyan sembolüne zarar vermesidnen "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, gereken disiplin cezasının uygulanacağını bildirdi. Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Yahudi devleti olarak İsrail, Yahudiler ile tüm inançlara mensup ibadet edenler arasında hoşgörü ve karşılıklı saygı gibi Yahudi değerlerini yürekten benimser ve korur. Tüm dinler topraklarımızda gelişir ve biz, toplumumuzu ve bölgemizi inşa ederken tüm inançlara mensup bireyleri eşit görürüz."

Dün, İsraillilerin ezici çoğunluğu gibi, güney Lübnan'da bir İsrail Savunma Kuvvetleri askerinin, Katolik sembolüne zarar verdiğini öğrenince şoke oldum ve derin bir üzüntü duydum. Bu eylemi en sert şekilde kınıyorum. Askeri makamlar konuyu adli bir soruşturmaya tabi tutmakta ve suçluya karşı uygun derecede sert disiplin cezası uygulayacaktır.

Hristiyanlar Suriye ve Lübnan'da Müslümanlar tarafından katledilirken, İsrail'deki Hristiyan nüfusu Orta Doğu'nun başka yerlerindeki aksine gelişip büyümektedir. İsrail, bölgede Hristiyan nüfusu ve yaşam standardının arttığı tek ülkedir. İsrail, Orta Doğu'da herkes için ibadet özgürlüğüne bağlı kalan tek yerdir. Olay için ve Lübnan'daki ve dünya genelindeki inananlara verdiği herhangi bir üzüntü için pişmanlığımızı ifade ediyoruz."