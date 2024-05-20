Netanyahu, hakkında tutuklama emri çıkarılması talebini 'antisemitizm' olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Netanyahu, hakkında tutuklama emri çıkarılması talebini 'antisemitizm' olarak nitelendirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Ahmad Khan'ın hakkında tutuklama emri çıkarılmasına yönelik talebini 'antisemitizm' olarak nitelendirdi. Netanyahu, Khan'ın talebinin 'saçma ve yanlış' olduğunu belirterek, bunun 'tüm İsrail devletine yönelik' olduğunu söyledi.

20.05.2024 22:50
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- Netanyahu, hakkında tutuklama emri çıkarılması talebini "antisemitizm" olarak nitelendirdi

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Ahmad Khan'ın hakkında tutuklama emri çıkarılmasına yönelik talebini "antisemitizm" olarak nitelendirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Ahmad Khan'ın hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmasına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı video mesaj ile tepki gösterdi. Netanyahu, Khan'ın talebinin "saçma ve yanlış" olduğunu belirterek, bunun "tüm İsrail devletine yönelik" olduğunu söyledi. Khan'ın söz konusu talebi ile İsrail askerlerini de hedef aldığını iddia eden Netanyahu, Khan'a hangi cüretle Hamas ile İsrail askerlerini kıyasladığını sorarak, İsrail ordusunu dünyanın en ahlaklı ordusu olarak nitelendirdi. Khan'ın talebinin üniversite kampüslerinden Lahey'e taşınan "yeni

antisemitizmin" bir örneği olduğunu belirten Netanyahu, İsrail halkına UCM'nin İsrail'in elini kolunu bağlama çabasının başarısız olacağına, hiçbir uluslararası organın İsrail'i yok etmek isteyenleri vurmasını engelleyemeyeceğine ve İsrail'in Hamas'a karşı tam zafere ulaşacağına dair söz verdi.

Khan, Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar, Hamas'ın El-Kassam Tugayları olarak da bilinen askeri kanadının komutanı olan ve Deif adıyla da bilinen Muhammed Diyab İbrahim el-Masri ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmuştu. İsrail ve Hamas üst düzey liderlerine yönelik tutuklama kararlarına ilişkin son sözü, Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçları söyleyecek.

Kaynak: İHA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

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