Netanyahu: Hamas'ı Silahsızlandırmak Zor
Netanyahu: Hamas'ı Silahsızlandırmak Zor

13.04.2026 10:39
Netanyahu, Hamas'ı silahsızlandırmak için uluslararası koalisyon kurmanın zor olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahsızlandırılması için uluslararası bir koalisyon kurmanın zor olduğunu belirterek, Tel Aviv'in bunu "kendi başına yapmak zorunda kalacağını" savundu.

İsrail i24 News kanalının haberine göre Netanyahu, "Güvenlik Kabinesi" üyelerine, Gazze'de Hamas'ın silahsızlandırması konusunda uluslararası koalisyon kurulması konusunda açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açmak için uluslararası bir koalisyon kurma konusunda başarılı olamadığını ifade Netanyahu, Trump'ın "Hamas'ın silahlarını teslim etmeyeceğinin farkında olduğunu" da iddia etti.

Hamas'ın silahsızlandırılması için uluslararası koalisyon konusunun, Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için koalisyon kurulmasından "daha az gerçekçi" olduğunu ifade eden Netanyahu, İsrail'in "bu işi kendi başına yapmak zorunda kalacağını" savundu.

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da yaptıkları son görüşmenin ardından, Hamas'a silahsızlanma için 60 gün süre verilmesi konusunda anlaştıkları iddia edilmişti.

İsrail Hükümet Sekreteri Yossi Fuchs, 16 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Hamas'a silah bırakması için 60 günlük süre tanıyacaklarını, aksi takdirde savaşa geri döneceklerini belirtmişti. Fuchs, bu sürenin Hamas'ın bireysel silahlar dahil tüm cephanesinden vazgeçmesini kapsadığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Netanyahu: Hamas'ı Silahsızlandırmak Zor - Son Dakika

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
SON DAKİKA: Netanyahu: Hamas'ı Silahsızlandırmak Zor - Son Dakika
