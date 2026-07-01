Netanyahu: İç savaş çıkmayacak - Son Dakika
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Netanyahu: İç savaş çıkmayacak

01.07.2026 00:09
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Netanyahu, zorunlu askerlik yasası konusunda Haredi kesimin rıza ile katılacağını savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede uzun süredir Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) protestolarına ve tartışmalara neden olan zorunlu askerlik yasası nedeniyle ülkede iç savaş çıkmayacağı iddiasında bulundu.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda bir programa katılan Netanyahu, asker kaçağı durumuna düşen Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerinin tutuklanmasına ilişkin uygulamayı durdurduklarını hatırlattı.

Netanyahu, Haredi kesiminin orduya katılacağını, ancak bunun zorla değil rıza ile yapılması gerektiğini savundu.

Önümüzdeki aylarda yapılması beklenen seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümetle kabul gören bir zorunlu askerlik yasasını hayata geçirebileceklerini ileri süren Netanyahu, "Bunu halkı bölmeden yapacağız ve ben bir iç savaş istemiyorum. Burada iç savaş çıkmayacak." iddiasında bulundu.

Netanyahu, İran'a yönelik saldırılara ilişkin Tahran yönetimini zayıflattıklarını ileri sürerek şimdi İran ekseniyle bölge ülkeleriyle barış anlaşmaları yapabilmek için mücadeleye devam edeceklerini ve güçlü olunca diğer ülkelerle ittifak yapılabileceğini belirtirken bu ülkelerin hangileri olduğu sorusunu yanıtsız bıraktı.

Lübnan hükümetiyle yapılan bir anlaşma kapsamında ülkede işgali sürdürdüklerini ileri süren Netanyahu, Gazze'de göç konusunun hala gündemde olup olmadığına dair soruya, "gönüllü göç" adı altında Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürgününün hala masada olduğunu savundu.

Netanyahu, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'de yerleşim talebine ilişkin soruya ise "evet" ve "hayır" denilebilecek yerlerin iyi seçilmesi gerektiğini belirterek, "Yorum yapmamayı tercih ediyorum." cevabını verdi.

İsrail'de yaklaşan seçimlere de değinen Netanyahu, Haredilerin, Smotrich'in ve ilkelerine uyan herkesin katılabileceği geniş bir ulusal hükümet kurmak istediğini, aksi takdirde ülkenin yönetiminin eski Genelkurmay Başkanları Gadi Eisenkot ve Yair Golan'ın liderliğinde bir hükümete geçeceğini ileri sürdü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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