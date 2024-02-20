Netanyahu: İsrail, Batı Şeria ve Gazze\'yi kontrol etmeye devam edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal ettikleri Ürdün Nehri'nin batısındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni ellerinde tutmaya devam edeceklerini belirtti.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, yaklaşık 5 aydır yürüttükleri diplomatik kampanyayla Gazze'deki askerlere hareket özgürlüğü sağladıklarını ve bu dönemde hedeflerini gerçekleştirmeden savaşı durdurmaları için yoğun bir uluslararası baskıya karşı direndiklerini ifade etti.
Son dönemde "İsrail'in varlığını tehlikeye atacak" bağımsız bir Filistin devletinin tek taraflı kurulması biçiminde yeni bir girişimle karşı karşıya olduklarını kaydeden Netanyahu, Filistin devletinin uluslararası alanda tek taraflı tanınmasına karşı hükümetin oy birliğiyle kabul ettiği kararı Meclise sunacaklarını söyledi.
Netanyahu, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki kontrolünü sürdüreceğini ve kalıcı bir çözüm olsun veya olmasın "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı da içine alan Ürdün Nehri'nin batısındaki topraklarda İsrail'in güvenlik ve kontrolü elinde tutmaya devam edeceğini" belirtti.
Uluslararası toplumun Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınması dayatmasına karşı tüm "Siyonist partilere" bu yasa teklifi lehine oy verme çağrısında bulunan Netanyahu, bunun dünyaya Filistin devletinin kurulması girişimine karşı İsrail'de görüş birliği olduğunu göstereceğini kaydetti.
Netanyahu, on yıllardır Filistin devletinin kurulmasını kendisinin engellediğini söyledi.
Kalıcı çözüme ilişkin hükümet içinde farklı görüşler bulunmasına rağmen söz konusu beyan niteliğindeki kararın tüm hükümet üyelerinin oybirliğiyle alındığını kaydeden Netanyahu, "İsrail'in böylesine hayati bir konuda uluslararası diktaya teslim olmaması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz." ifadelerini kullandı.
İsrail hükümeti, 18 Şubat Pazar günkü haftalık kabine toplantısında, Filistin devletinin uluslararası toplumca tek taraflı tanınmasına karşı karar almıştı.
Karar metninde, "İsrail'in, Filistinlilerle kalıcı bir çözümün uluslararası diktalarla yapılmasına kesinlikle itiraz ettiği, çözüme ulaşılacaksa bunun ancak taraflar arasında ön koşulsuz direkt müzakerelerle olması gerektiği" ifade edilmişti.
Ayrıca İsrail'in Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına karşı çıkmaya devam edeceği, Filistin devletinin tanınmasının 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıların "muazzam ve eşi görülmemiş bir ödüllendirmesi" olacağı ve bunun gelecekteki "herhangi bir barış anlaşmasının önünü kapatacağı" aktarılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hafta sonu Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmasında, Filistin devletinin kurulmasına her zamandakinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu, İsrail'in Filistin'le barışı tesis etmek için çok büyük fırsata sahip olduğunu söylemişti.
Son Dakika › Güncel › Netanyahu: İsrail, Batı Şeria ve Gazze'yi kontrol etmeye devam edecek - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?