Netanyahu, Lapid'i Yalancılıkla Suçladı - Son Dakika
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Netanyahu, Lapid'i Yalancılıkla Suçladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'deki saldırıların öncesinde uyarı işaretlerini görmezden geldiğini söyleyen ana muhalefet lideri Yair Lapid'i 'yalancılıkla' suçladı.

29.08.2024 14:46
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'deki saldırıların öncesinde uyarı işaretlerini görmezden geldiğini söyleyen ana muhalefet lideri Yair Lapid'i "yalancılıkla" suçladı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu, ana muhalefet lideri Lapid'in 7 Ekim suçlamalarına yanıt verdi.

Açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun 7 Ekim'den "bir ay önce ve hatta bir saat önce bile" herhangi bir uyarı almadığına yer verilerek, "Yair Lapid yine yalan söylüyor." denildi.

"Netanyahu, 7 Ekim öncesi bilgilendirildi"

Ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu hükümetinin 7 Ekim saldırılarını durdurma konusunda başarısızlığını araştıran soruşturma komisyonuna konuşmuştu.

Lapid, ordunun saldırılardaki sorumluluğunun "siyasi kademenin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını" vurgulamıştı.

Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'deki saldırıların öncesinde uyarı işaretlerini görmezden geldiğini ifade eden Lapid, "(Hükümet) Gerçekten bilgilendirildi. Ben bilgilendirildim ve gördüğüm istihbarat bilgisi elbette başbakan ve bakanları tarafından da görüldü." demişti.

Kaynak: AA

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