Netanyahu muhalifi on binlerce İsrailli Tel Aviv'de devlet soruşturması için toplandı - Son Dakika
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Netanyahu muhalifi on binlerce İsrailli Tel Aviv'de devlet soruşturması için toplandı

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İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde Netanyahu muhalifi on binlerce kişi, 7 Ekim olaylarına ilişkin devlet soruşturması talebiyle Tel Aviv'de toplandı. Kalabalık Rabin Meydanı'ndan Habima Meydanı'na yürüdü; mitinge muhalefet liderleri ve esir yakınları da katıldı.

TEL İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu muhalifi on binlerce kişi, "7 Ekim olaylarına ilişkin devlet soruşturması" talebiyle Tel Aviv'de bir araya geldi.

Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda toplanan on binlerce İsrailli, buradan 10 Ekim 2025'teki ateşkes öncesinde Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için her cumartesi eylemlerin yapıldığı ve Rehineler Meydanı isminin verildiği Habima Meydanı'na yürüdü.

Mitinge muhalefet kanadından Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ve Yisrael Beytenu Partisi lideri Avigdor Liberman da katıldı.

Eisenkot, alanda "İsrail'in yeni başbakanı" sloganlarıyla karşılandı.

İsrailliler, 7 Ekim'de yaşanan başarısızlığın sorumluluğunu almak istemeyen Netanyahu'yu protesto ederken konuya ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti.

Gösteriye, ölen İsrailli esirlerin yakınları ile Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmaları kapsamında serbest bıraktığı bazı esirler de katıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail polisinin, Netanyahu hükümetiyle bağlantılı kişilerin mitingi sabote etmeye yönelik girişimde bulunacağına dair ihbarlar nedeniyle yoğun güvenlik önlemi aldığını yazdı.

İsrail'de gözler, 27 Ekim'de yapılacak seçimlere çevrildi. Kamuoyu yoklamaları, yarışın mevcut Başbakan Netanyahu ile muhalif lider Eisenkot arasında geçeceğine işaret ediyor.

Anketlere göre, 120 sandalyeli İsrail meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gereken 61 milletvekiline ne iktidar ne de muhalefet bloğu ulaşabiliyor.

Kaynak: AA
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