Nevruz\'da terör propagandası yapan 209 şüpheliye gözaltı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Nevruz Bayramı'nda izinsiz gösteri düzenleyen ve terör örgütü propagandası yapanlara yönelik 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüphelinin daha yakalandığını, toplam gözaltı sayısının 209'a yükseldiğini açıkladı.

EGM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nevruz'un asırlardır yaşattığı birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu istismar etmeye yönelik provokatif girişimlere karşı, Nevruz kutlamaları sırasında örgüt propagandası içeren pankart ve görseller kullandıkları, slogan attıkları ve marş söyledikleri tespit edilen şahıslara yönelik olarak 24-25 Mart tarihlerinde 5 ilde (İstanbul, İzmir, Manisa, Siirt ve Bitlis) eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş, 27 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Böylece, Nevruz etkinlikleri kapsamında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve örgüt propagandası suçlarından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam gözaltı sayısı 209 olmuştur" denildi.

'PROVOKASYONCULARA MÜSAADE ETMİYORUZ'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nevruz; bu topraklarda asırlardır birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü simgelerinden biridir. Ancak bu ortak değerlerimizi istismar ederek provokasyon peşinde koşanlara asla müsaade etmiyoruz. Nevruz etkinlikleri kapsamında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve huzurumuzu hedef alan propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 209 kişi, kahraman polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, bugünlerde stratejik önemi daha iyi anlaşılan 'Terörsüz Türkiye' sürecimizi baltalamayı amaçlayan bu tür tahrikler, bizden gereken cevabı mutlaka alacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:39:58. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.