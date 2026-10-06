Nevşehir-Aksaray kara yolunda devrilen iki otomobilde 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevşehir-Aksaray kara yolunda devrilen iki otomobilde 7 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir-Aksaray kara yolunda devrilen iki otomobilde 7 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir-Aksaray kara yolunda iki otomobilin çarpışıp devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler ve araçlardaki 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

Nevşehir- Aksaray kara yolunda sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 50 ADE 377 plakalı otomobil ile 01 RC 903 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil de devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
Trafik KazalarıNevşehirAksarayGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
A Milli Takım’da tarihi düşüş Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç’un o sözleri yeniden gündeme geldi Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi
Sedat Peker’e canlı yayında hakaret etmişti Silahlı saldırıya uğradı Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı
40 yıllık dönem sona erdi Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi 40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
11:18
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
11:09
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası Menajerler önerdi
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi
11:00
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 11:25:14. #7.12#
SON DAKİKA: Nevşehir-Aksaray kara yolunda devrilen iki otomobilde 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei