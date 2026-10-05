Nevşehir Alacaşar'da devrilen römorkta ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevşehir Alacaşar'da devrilen römorkta ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir Alacaşar\'da devrilen römorkta ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir merkezine bağlı Alacaşar köyünde kilitli parke taşı yüklü traktör rampada kaldıktan sonra geriye kaçınca römork devrildi. Devrilen römorkta bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı ve ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nevşehir'de traktörün römorkunun devrilmesi sonucu ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

M.G. idaresindeki kilitli parke taşı yüklü 50 LA 168 plakalı traktör, merkeze bağlı Alacaşar köyünde rampada kaldı. Traktörün geriye kaçması sonucu makaslayan römork devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada römorkta bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiTrafik KazalarıNevşehirİtfaiyeGüncelÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye yeni stadına kavuşuyor Türkiye yeni stadına kavuşuyor
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Hatay’da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi’yi duygulandırdı Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı
“Berna’yı arıyorum“ dedi, 13 yerinden bıçaklandı "Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı
İsrail’i rezil kepaze ettiler İkinci maçta da aynısını yaptılar İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar
“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:51
Bir zamanların yıldızıydı Dele Alli’nin o sözleri herkesi üzdü
Bir zamanların yıldızıydı! Dele Alli'nin o sözleri herkesi üzdü
09:41
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek
TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
09:26
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
08:41
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
08:23
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 10:04:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Nevşehir Alacaşar'da devrilen römorkta ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei