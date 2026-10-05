Nevşehir Alacaşar'da devrilen römorkta ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir merkezine bağlı Alacaşar köyünde kilitli parke taşı yüklü traktör rampada kaldıktan sonra geriye kaçınca römork devrildi. Devrilen römorkta bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı ve ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nevşehir'de traktörün römorkunun devrilmesi sonucu ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
M.G. idaresindeki kilitli parke taşı yüklü 50 LA 168 plakalı traktör, merkeze bağlı Alacaşar köyünde rampada kaldı. Traktörün geriye kaçması sonucu makaslayan römork devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada römorkta bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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