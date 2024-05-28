Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Esnafın Sorunlarını Dinledi - Son Dakika
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Esnafın Sorunlarını Dinledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Esnafın Sorunlarını Dinledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kent esnafıyla bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinledi. Arı, esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

28.05.2024 17:58
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kent esnafıyla bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, vatandaş ve esnafla bir araya geldiği programlarına devam etti.

Yeni Mahalle İstiklal Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Arı, esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor AŞ bünyesindeki tesiste çevredeki esnafla kahvaltı yapan Arı, esnafın sorun ve isteklerini dinledi.

Arı, programda, kentte hayata geçirmeyi planladığı çalışmalardan bahsederek istişarede bulundu.

Kent esnafını yol arkadaşı olarak gördüklerini belirten Arı, belediyenin tüm imkanlarıyla esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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