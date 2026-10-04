Nevşehir'de 3 zanlı tutuklandı, 518,32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Nevşehir'de 3 zanlı tutuklandı, 518,32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Nevşehir\'de 3 zanlı tutuklandı, 518,32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Nevşehir'de uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanan 3 zanlı hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda 518,32 gram sentetik uyuşturucunun yanı sıra 72 bin 300 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, A.T, S.A. ve Z.Ç. yakalandı.

Operasyonda, 518,32 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 72 bin 300 lira ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nevşehir'de 3 zanlı tutuklandı, 518,32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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